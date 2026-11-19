K finanční nezávislosti vedou v Česku typicky tři cesty. Vlastní podnikání, nemovitosti nebo postupné budování investičního portfolia. Jednotlivé skupiny rentiérů se pak liší zkušenostmi, vztahem k riziku i představou o tom, jak má jejich majetek fungovat. Často se přitom prolínají. Z podnikatele se po prodeji firmy stává investor, který část peněz uloží třeba do nájemních bytů.
Základ českého bohatství dobře ukazuje J&T Banka Wealth Report 2026. Podnikání označilo za hlavní původní zdroj svého majetku 65 procent českých dolarových milionářů. Odměny za práci v zaměstnání uvedlo 21 procent, dědictví jen tři procenta. Výzkum zahrnoval 335 českých milionářů. Samostatně přímo nerozlišuje, kolik jich zbohatlo na realitním trhu či na burze. Zároveň platí, že ne každý dolarový milionář je rentiérem.
Co se dočtete dál
- Co si podnikatelé, pronajímatelé a investoři přenášejí ze své cesty k bohatství do správy majetku.
- Proč ani nemovitosti za desítky milionů nemusí zajistit finanční volnost.
- Které chyby se opakují napříč různými skupinami rentiérů a jak jim předcházet.
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