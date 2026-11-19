Vlastní firma zůstává nejčastější cestou k bohatství, při jeho dalším zhodnocování ale stále víc rozhodují investice. Konkrétně akcie už čeští dolaroví milionáři zmiňují častěji jako motor zhodnocení než příjmy z podnikání. Zároveň očekávají, že tyto cenné papíry budou dále nabízet nejzajímavější výnosy. Příležitosti ale vidí i jinde.
Vyplývá to z letošního výzkumu J&T Banka Wealth Reportu, který sleduje majetek dolarových milionářů, jejich investice a očekávání. V české části odpovídalo 335 lidí s disponibilním majetkem alespoň milion dolarů. Vlastní bydlení se do této částky nepočítá.
Akcie jako jeden z hlavních faktorů změny svého majetku uvedla polovina oslovených, ještě v roce 2020 to byla necelá třetina. Většina dotázaných zároveň za poslední rok zbohatla a čeká další růst. Výrazných přírůstků ale ubylo. O víc než desetinu si majetkově polepšila pětina, před rokem to byla třetina.
Za peníze vázané na roky chtějí výnos navíc
Také při výběru investic, od kterých čekají zajímavé zhodnocení, nejčastěji sáhnou po akciích. Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky, vidí příležitosti hlavně u amerických technologických firem. „Rozhodující bude, jestli firmy mimořádné investice promění v zisky,“ říká. Na trzích totiž sílí pochybnosti, zda a jak rychle se obří výdaje na čipy, datová centra a vývoj AI firmám vrátí. Investoři začínají být nervózní a vedle dalších plánů na rozšiřování kapacit chtějí čím dál více vidět i odpovídající růst zisků.
Těsně za akciemi, které vybrala polovina dotázaných, skončilo se 48 procenty private equity, tedy investice do firem mimo burzu. V otázce na očekávaný pokles výnosů se ale pohled na obě investice rozchází. U akcií má obavy 13 procent oslovených, u soukromých firem jen jedno procento. V obou otázkách mohli vybrat až tři možnosti.
Akcie po celém světě, většina majetku doma. Jak nezapomenout na investiční plán B
Koděra si důvěru v soukromé firmy vysvětluje i zkušeností respondentů. Sami často podnikají a jsou zvyklí uvažovat na několik let dopředu. U private equity navíc průběžně nesledují cenu na burze. Méně časté ocenění ovšem neznamená, že firma nemůže ztratit hodnotu.
Akcii obchodovanou na burze lze zpravidla rychle prodat. Na výplatu peněz z private equity fondu může investor čekat roky. Za to by Martin Řezáč, ředitel Erste Asset Management ČR, požadoval výnos navíc. Vzhledem k tomu, jak se akciím v posledních letech dařilo, by podle něj private equity muselo nabídnout „spolehlivě dvouciferné procentuální zhodnocení“. Takového výsledku přitom nemusí být snadné dosáhnout.
„Nadále očekáváme u private equity vyšší zhodnocení než u veřejně obchodovaných akcií, a to na dvouciferné roční úrovni,“ říká Jáchym Novotný, investiční stratég společnosti EMUN, o pětiletém výhledu firmy. Záleží ale podle něj na tom, co fond kupuje. U mladé technologické firmy rozhoduje naplnění očekávaného růstu. U zavedeného podniku koupeného s využitím dluhu hraje větší roli, kolik hotovosti vydělá a jak zvládne dluh splácet.
Byty ztratily část příznivců
U rezidenčních nemovitostí se nálada zhoršila. Zajímavé zhodnocení od nich čeká pětina dotázaných, méně než loni. Podíl těch, kteří u bytů a domů čekají pokles výnosů, se mezitím více než ztrojnásobil. Firemní dluhopisy si naopak polepšily. Mezi nejslibnější investice je řadí 17 procent oslovených oproti loňským 11 procentům.
U termínovaných vkladů výrazně ubylo těch, kteří čekají, že ponesou méně než dosud. Při volbě mezi vkladem a firemním dluhopisem podle Koděry záleží na tom, kolik dluhopis vynese navíc za riziko, že firma své závazky nesplní. Podnikatelé si sami na rozvoj firmy půjčují a vědí, kolik kapitál stojí. U dluhopisu se dostávají na druhou stranu. „Splatnost musí sedět na jejich investiční horizont,“ dodává.
Česká veřejnost má ovšem jiné investiční favority. Soukromé firmy mezi nejslibnějšími investicemi zmiňuje jen málokdo. Oproti dolarovým milionářům si lidé častěji slibují zajímavé zhodnocení od zlata nebo kryptoměn a NFT (digitálních tokenů spojených například s uměleckým dílem či sběratelským předmětem).
Ze světových regionů vidí dolaroví milionáři z pohledu investic nejčastěji příležitost k růstu v USA. Za nimi je Indie, kterou proti roku 2023 vybírá méně lidí. Přiblížila se k ní Čína. Tu letos vybrala téměř čtvrtina dotázaných, skoro dvakrát tolik co před třemi lety.
Do úvah o investicích vstupuje i umělá inteligence. „Klienti za námi dnes běžně chodí s výstupy z AI, ale jsou to jen východiska pro naši debatu a společnou práci s jejich majetkem,“ říká Koděra. Kdyby se doporučení AI zásadně rozcházelo s radou člověka, se kterým řeší finance, víc než polovina dotázaných by dala přednost člověku. Doporučením AI by se řídila necelá dvě procenta.
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