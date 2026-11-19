U téměř dvou třetin českých dolarových milionářů je vlastní podnikání hlavní původní zdroj majetku. Dokud ale ve firmě drží velkou část jmění a zároveň žijí z jejího zisku, může se jim jeden slabý rok projevit dvakrát. V hodnotě podílu i v penězích, které mohou utratit.
Jak snadno se tahle závislost přehlédne, popisuje Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky. „V praxi se často stává, že samotné investiční portfolio vypadá ukázkově rozložené napříč světovými trhy,“ říká. Jakmile se k němu ale připočte vlastní firma a nemovitosti, u některých klientů podle něj vyjde, že 80 až 90 procent rodinného jmění je svázáno s Českem, korunou a oborem, v němž podnikají.
Pro majitele firmy tak rozkládání rizika začíná už ve chvíli, kdy rozhoduje, co udělá s vydělanými penězi. Kolik jich vrátí do podnikání a kolik použije k tomu, aby měl majetek a příjmy i mimo vlastní firmu.
Bohatí Češi víc věří akciím nebo dluhopisům. U bytů u nich naopak roste skepse
Koděra říká, že podnikatelé často začínají budovat portfolio mimo firmu, jakmile podnik vytváří více hotovosti, než sám potřebuje, nebo když prodají podíl. Část peněz mohou investovat do jiných oborů. Část si mohou nechat jako rezervu na dobu, kdy firma zisk nevyplácí. U rezervy záleží hlavně na tom, za jak dlouho se k ní dostanou. Podíl v další soukromé firmě může přinést výnos za několik let, zatímco rodinné výdaje běží každý měsíc.
Kolik peněz míří za hranice
Nejčastějším krokem k ochraně majetku při vážném otřesu je podle výzkumu J&T Banka Wealth Report držet jeho část v cizích měnách. Uvedlo to 36 procent českých dolarových milionářů. Třetina rozkládá investice do více zemí a 22 procent drží rezervu ve fyzickém zlatě nebo jiných drahých kovech. Dotázaní mohli uvést více možností.
Na to, kolik peněz skutečně investují v zahraničí, se report ptal zvlášť. Z 224 lidí, kteří odpověděli, má polovina mimo Česko nejvýš 15 procent investic. Alespoň polovinu jich v zahraničí drží 19 procent dotázaných. V roce 2017 to bylo 13 procent.
„V praxi si proto klienti většinou nestanovují pevné číslo, třeba že 40 procent majetku musí být v zahraničí,“ říká Koděra. Podíl zahraničních investic podle něj roste postupně, jak klienti umisťují volné peníze nebo zisk z podnikání. Nákup globálního akciového fondu rozloží investici mezi firmy v různých zemích. Rezerva v eurech má jinou úlohu. Může pokrýt výdaje, které rodina v této měně platí.
Co může vyvažovat akcie
I dobře rozložené portfolio se časem mění. Pokud typicky akcie rostou rychleji než ostatní investice, jejich váha se zvyšuje, i když investor nic dalšího nekoupí. Jáchym Novotný, investiční stratég společnosti Emun, upozorňuje, že k růstu akciových trhů v posledních letech výrazně přispěla úzká skupina velkých firem. V praxi je proto vhodné průběžně vracet jednotlivé složky portfolia k vahám, na kterých byla dohoda.
Martin Řezáč, ředitel Erste Asset Management ČR, dnes vidí v diverzifikovaných portfoliích vedle akcií místo pro státní dluhopisy, které podle něj mohou pomoci zejména při recesi. Když inflaci zvedají rostoucí náklady, třeba dražší energie, zmiňuje mezi možnostmi komodity nebo dluhopisy, jejichž výplaty se odvíjejí od inflace.
Majitel firmy si může svůj plán prověřit i bez předpovědi hospodářského vývoje. Stačí si vedle výpisu z investic položit rodinný rozpočet a zkusit z něj na půl roku vyškrtnout příjem z firmy a zjistit si, kolik pokryjí nájmy nebo jiné příjmy, kolik bude potřeba vybrat z rezervy a která část majetku bude v danou chvíli opravdu k dispozici.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace