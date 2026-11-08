Vypadá jako obyčejný zubní kartáček, nepotřebuje baterii ani dobíjení. Přesto likviduje bakterie elektřinou. A první výsledky naznačují, že nejde jen o zajímavý laboratorní experiment. Lidé, kteří novinku používali, měli po třech měsících výrazně méně zubního plaku a zdravější dásně než ti, kteří si zuby čistili běžným kartáčkem. Za vynálezem stojí čínští vědci, kteří se rozhodli vylepšit tuto běžně používanou pomůcku.

Ani důkladné čištění s běžným kartáčkem totiž nedokáže odstranit všechny bakterie. Ty, které na zubech zůstanou, se dál množí a postupně vytvářejí nový zubní povlak.

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Co se dočtete dál

  • Jak nově vyvinutý „elektrický“ kartáček funguje, když nemá baterii ani připojení do elektriky.
  • Jakých výsledků dosáhl ve vědeckých experimentech.
  • Co je ještě potřeba ověřit a jaká rizika vyloučit, než se kartáček dostane do praxe.
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