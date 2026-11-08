Vypadá jako obyčejný zubní kartáček, nepotřebuje baterii ani dobíjení. Přesto likviduje bakterie elektřinou. A první výsledky naznačují, že nejde jen o zajímavý laboratorní experiment. Lidé, kteří novinku používali, měli po třech měsících výrazně méně zubního plaku a zdravější dásně než ti, kteří si zuby čistili běžným kartáčkem. Za vynálezem stojí čínští vědci, kteří se rozhodli vylepšit tuto běžně používanou pomůcku.
Ani důkladné čištění s běžným kartáčkem totiž nedokáže odstranit všechny bakterie. Ty, které na zubech zůstanou, se dál množí a postupně vytvářejí nový zubní povlak.
Co se dočtete dál
- Jak nově vyvinutý „elektrický“ kartáček funguje, když nemá baterii ani připojení do elektriky.
- Jakých výsledků dosáhl ve vědeckých experimentech.
- Co je ještě potřeba ověřit a jaká rizika vyloučit, než se kartáček dostane do praxe.
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