Kompozitní kovové pěny vznikají zalitím dutých ocelových kuliček do kovů či kovových slitin. Vynikají nízkou hmotností a překvapivě vysokou odolností vůči nejrůznějším typům zátěže. Při nárazech pohltí velké množství energie, a tak se s nimi počítá pro konstrukce křídel letadel nebo pro pancíře obrněných vozidel. Vynikají také odolností k vysokým teplotám a velmi dobře chrání před radiací. Aman Kaushik a Afsaneh Rabieiová z North Carolina State University nyní otestovali kovovou pěnu pro konstrukci karoserií osobních automobilů. Výsledky experimentů zveřejnili ve vědeckém časopise Journal of Composites Science.
Vědci použili kovovou pěnu vytvořenou tenkostěnnými dutými kuličkami z nerezové oceli o průměru dva milimetry a tloušťce stěny 0,1 milimetru zalitými do nerezové oceli. Testovali vlastnosti nosníků z hliníkového „obalu“ s „jádrem“ z kovové pěny a nosníků klasické konstrukce. Jeden typ „klasického“ nosníku tvořil dutý ocelový čtyřhran a druhý se skládal ze dvou k sobě přiložených dutých hliníkových hranolů osmiúhelníkového průřezu.
V testech vydržel nosník s kovovou pěnou podstatně silnější náraz. Ve srovnání s hliníkovými osmiúhelníkovými nosníky zajišťoval bezpečnost při nárazu o třetinu vyšší rychlostí a bezpečí před poraněním hlavy garantoval při rychlostech vyšších o 40 procent. Ve srovnání se čtyřhrannými ocelovými nosníky zajištoval bezpečnost při nárazu o třetinu vyšší rychlostí a před poraněním hlavy chránil při rychlostech vyšších bezmála o polovinu.
Při čelním nárazu devadesátikilometrovou rychlostí by mohly nosníky z kovových pěn snížit závažnost následků srážky o 45 procent ve srovnání s hliníkovými nosníky a o 94 procent ve srovnání s nosníky z oceli. Kovové pěny by se mohly prosadit při konstrukci elektromobilů. Jejich vyšší pevnost a odolnost k vysokým teplotám by při haváriích účinněji chránily akumulátor. Protože jsou pěny lehké, nešlo by zvýšení bezpečnosti na úkor vyšší hmotnosti vozu, a tudíž ani na úkor zvýšené spotřeby paliva.
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