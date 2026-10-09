Světločivné buňky aktivují v sítnici oka neurony a z těch pak putují vzruchy zrakovým nervem do mozku. Při mnoha závažných očních onemocněních přestanou světločivné buňky plnit své funkce nebo zaniknou. Tým vedený Menglin Chenovou z univerzity v dánském Aarhusu se je pokusil nahradit.
Jak vědci uvedli ve studii publikované ve vědeckém časopise Nature Biomedical Engineering, podařilo se jim pomocí speciálních nanočástic vnesených do sítnice aktivovat zrakové centrum v mozku slepých laboratorních myší. Metoda je příslibem pro léčbu onemocnění, jako je třeba retinitis pigmentosa. Světločivné buňky při něm sice v sítnici postupně degenerují, ale neurony mohou zůstat funkční.
Chenová a její spolupracovníci vyrobili z grafitického nitridu uhlíku duté částice o průměru 300 nanometrů. Ty jsou uzpůsobené k zachycení světla a po osvícení spouštějí ve svém nejbližším okolí sérii fyzikálních a chemických procesů. Neurony sítnice na tyto procesy reagují tvorbou nervového vzruchu. K vlastnímu pokusu využili vědci myši, u nichž se v důsledku dědičné dispozice rozvíjí onemocnění podobné retinitis pigmentosa člověka.
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Nanočástice vpíchnuté do oka se zvířatům nalepily na neurony sítnice a ty po dopadu světla vysílaly podněty do zrakového nervu. V mozku myší se aktivovala zraková centra a zvířata na to zareagovala, jako kdyby se ocitla ze tmy na světle. Neznamená to, že se myším vrátil zrak. Přesto přinášejí výsledky experimentu významný pokrok. V nejbližší době čeká vědce ověření bezpečnosti celé procedury. Musí například zjistit, jak snáší oko dlouhodobou přítomnost nanočástic.
„Před sedmi lety jsme si ujasňovali základní koncepce. Dnes máme v rukou výsledky předklinických experimentů na laboratorních zvířatech a běží řízení ohledně patentu. Čeká nás vývoj technologie pro vytvoření protézy oční sítnice. Než se dopracujeme k léčbě pacientů, je třeba ještě udělat spoustu práce,“ bilancuje Menglin Chenová.
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