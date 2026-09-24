Miluj mě něžně
FILM, režie Anna Cazenave Cambetová, na HBO Max
Clémence žije po rozchodu s manželem v režimu střídavé péče o syna Paula a zdá se, že vše funguje bez problémů. Pak mu ale řekne o svých vztazích se ženami a dosavadní rovnováha se začne rozpadat. Paul ji odmítá vídat, manžel přestane komunikovat a spor nakonec vyústí ve svěření syna do otcovy péče. Francouzské filmové drama podle knižní předlohy natočila režisérka Anna Cazenave Cambetová (Konec jednoho léta). V hlavní roli se představuje Vicky Kriepsová, známá z Nitě z přízraků nebo Korzetu, jejího bývalého manžela pak hraje Antoine Reinartz.
Letnice
DIVADLO, Městské divadlo Brno, nejbližší reprízy 29. 9. a 30. 9.
Román, jenž v roce 2025 získal cenu Magnesia Litera, dostal divadelní podobu. Literárními kritiky oceňované Letnice Miroslava Hlauča jsou magickorealistickým příběhem o světě, v němž se starodávné zázraky střetávají s rozumem a pokrokem. Dramatizaci připravili Miroslav Ondra, Stanislav Slovák a Jan Šotkovský, režie se ujal Stanislav Slovák, který s týmem stojí také za úspěšnou inscenací Až na ten konec dobrý.
New Liquidities: Sisters in Photography
VÝSTAVA, Gočárova galerie – Dům U Jonáše, Pardubice, do 14. 2. 2027
Hranice mezi pravdou a fikcí, mužským a ženským, přírodním a umělým, živým a neživým, tělem a obrazem nebo soukromým a veřejným se staly natolik propustnými, že ztratily velkou část své původní autority. Výstava fotografií New Liquidities se ptá, co zůstává, když staré hranice přestávají platit, a zda právě v jejich rozpuštění nemůže vzniknout nový prostor citlivosti a imaginace. Snímky jsou dílem autorského kolektivu Sisters in Photography, který vznikl v roce 2024 jako platforma pro spolupráci, experiment a vzájemnou podporu fotografek různých generací. Kurátorka Kateřina Sýsová představuje práci fotografek, které místo jednoho výkladu světa nabízejí inspiraci k orientaci v něm. Je jen na každém z návštěvníků, podle kterého „manuálu“ bude postupovat.
Talichův Beroun
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL, Beroun, od 29. 9. do 10. 11.
Letošní už 44. ročník se nese v duchu tématu Femme fatale – žen, které inspirovaly, provokovaly, tvořily a zanechaly v hudbě nesmazatelnou stopu. Návštěvníci se mohou těšit na řadu koncertů a osobností. Na pódiu se představí například Adam Plachetka, Doubravka Novotná, Plzeňská filharmonie, Jaroslav Svěcený a Cigánski Diabli, Komorní filharmonie Pardubice a další výrazní interpreti a interpretky. „Čeká nás také mimořádná událost v podobě světové premiéry skladby Hommage à Vida Lukáše Sommera, inspirované životem Vidy Prelesnik, osudové ženy dirigenta Václava Talicha,“ zvou pořadatelé.
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