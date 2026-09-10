Fauda
SERIÁL, 5. série, režie Omri Givon, tvůrci Lior Raz, Avi Issacharoff, na Netflixu
Do centra páté řady jednoho z nejočekávanějších seriálů letošního roku se dostávají události ze 7. října 2023 a jejich následky. Tehdy teroristé z Hamásu zaútočili na Izrael, zahynulo na 1200 lidí, další byli uneseni... Hrdinové seriálu jsou traumatizováni, hnutí Hamás nachází útočiště v Marseille. Spolutvůrce a herec Lior Raz, který ztvárňuje hlavní postavu Dorana z izraelské tajné vojenské jednotky, doufá, že diváci pochopí, „jak je mír důležitý, jak musíme změnit způsob uvažování a jak válka ničí celý svět“. Mimochodem, ve skutečném životě on i další tvůrce Avi Issacharoff na jihu Izraele coby dobrovolníci pomáhali v říjnu 2023 dostat ostřelované civilisty do bezpečí.
Mezinárodní festival Divadlo
DIVADLO, Plzeň, do 17. 9.
V Plzni se znovu po roce představuje špička domácích i zahraničních divadelních scén. Předvede se hned 26 souborů z pěti zemí. Z Česka to budou například Můj boj. Zamilovaný muž Divadla Na zábradlí, Divoká kachna Národního divadla Brno, Perníkář ostravského Studia G nebo Krkavci Dejvického divadla, ocenění Cenou divadelní kritiky jako inscenace roku 2025. K největším událostem patří čtyřhodinová Elizabeth Costello proslulého polského režiséra Krzysztofa Warlikowského, která vychází z díla J. M. Coetzeeho a prostřednictvím titulní postavy spisovatelky otevírá otázky stáří, lidské smrtelnosti, práv zvířat i odpovědnosti. Francouzskou scénu zastupují například Philippe Quesne s podivuhodnou galerií v inscenaci Johnův paradox nebo Samuel Achache s hudebně-divadelním představením Bez fanfár.
Tony
FILM, režie Matt Johnson, v kinech od 10. 9.
Anthony Bourdain původně vůbec nechtěl být kuchařem, ale snil o spisovatelské dráze. Po neúspěšné žádosti o stipendium přijíždí do Provincetownu v Massachusetts a vezme letní práci v restauraci. Drsný svět profesionální kuchyně, plný stresu, humoru, fyzické práce a svérázných osobností, se pro něj postupně stává místem, kde hledá své místo v životě. Životopisné drama od režiséra Matta Johnsona (Fenomén BlackBerry) tak zachycuje léto, které zásadně ovlivnilo budoucího kuchaře a jednoho z nejvýraznějších gastronomických vypravěčů. Bourdaina ztvárnil Dominic Sessa, známý z filmu Zimní prázdniny (2023), po jehož boku se objeví Antonio Banderas jako šéfkuchař, který mladého Tonyho zaměstná.
Václav Havel: Dopisy Olze
VÝSTAVA, Muzeum literatury, Praha, do 30. 9.
Výstava v Muzeu literatury připomíná 90. výročí narození Václava Havla prostřednictvím jeho korespondence s manželkou Olgou. Představuje nejen originální dopisy, které Havel psal z vězení. Z rozsáhlého souboru uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví se dochovalo 172 dopisů, z nichž 161 vzniklo během jeho věznění. Vedle Havla jako spisovatele a disidenta výstava připomíná také Olgu Havlovou. Právě v dopisech se ukazuje jejich pevné partnerské pouto i Havlův osobní pohled na dobu, kterou prožíval za mřížemi. Výstavu doplňují bohaté doprovodné akce, jako jsou například debaty nebo autorská čtení.
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