V matchmakingu, neboli dohazování, se Katarína Hawken Němcová pohybuje už 13 let. Zakladatelka mezinárodní agentury Find L’Amour sídlící v Praze se zaměřuje na lidi s vyššími příjmy, kteří často nemají čas se seznamovat, a navíc bývají při výběru partnera nároční. Zatímco online seznamky stojí na algoritmu, profesionální dohazovačka původem ze Slovenska vychází z psychologie a osobní znalosti lidí, které dává dohromady. Řada jejích klientek nehledá zachránce a prázdné vztahy, jejím úkolem je mimo jiné sehnat jim vyrovnané muže.
Kdo je na seznamovacím trhu „good catch“, pro koho se hledá partner či partnerka nejobtížněji, co s námi dělá digitální doba a po kom jdou bohatí muži, kteří jsou v jádru „skrblíci“?
Jak poznáte, že se budou dva lidé navzájem přitahovat? Chemii přece nemůžete předpovědět.
Slovo chemie si lidé často pletou s aktivací svých starých vztahových vzorců. Já se snažím naskočit na vlnu klienta, procítit ho a pochopit jeho nevyřešená traumata z dětství. Často mu najdu partnera, který mu tato témata zrcadlí a dává tak šanci staré rány zahojit. Kdo ale není připraven na změnu, ten si nevědomě dokola vytváří a prožívá stejnou bolest.
Co se dočtete dál
- Kdo tvoří jádro jejího byznysu?
- V čem se liší proces lovení špičkového manažera pro firmu od hledání celoživotního partnera?
- Pro koho se hledají protějšky nejobtížněji?