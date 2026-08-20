Bílá neobarokní budova s červenou střechou, původně ubytovna pro důlní zaměstnance, dostala název Seehotel čili Hotel u jezera už v roce 2007. Jenže pro některé místní se stavba stala terčem vtipů: žádné jezero u něj totiž tehdy ještě nebylo. Jen obří těžební jáma po hnědouhelném dolu. V době otevření hotelu se do rozlehlé prohlubně voda teprve začala pomalu napouštět.

Požadované hladiny dosáhla až za dlouhých 17 let. A teprve loni bylo Grossräschenské jezero zpřístupněno pro plavbu a koupání. Velké zdržení způsobilo mimo jiné mimořádné sucho v posledních letech a sanace sesouvajících se břehů.

Průtahy jsou nyní zapomenuty. Seehotel hlásí v půlce léta 2026 téměř plno a místní podnikatel a předseda zdejšího jachtařského klubu Frank Strohmeier ukazuje na nedalekou 600 metrů dlouhou pláž pokrytou jemným bílým pískem. „To je naše Copacabana,“ říká hrdě. Tento lákavý pás břehu určený k vodním radovánkám je sice skoro sedmkrát kratší než zmíněný brazilský turistický hit, ale zase leží jen dvě a půl hodiny jízdy autem od Prahy. Ve vlaku na cestě sem strávíte tři a tři čtvrtě hodiny. Musíte ale počítat s přestupem v Drážďanech, kde jsem čekal asi hodinu na další spoj. Kolo do obou vlaků berou.

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