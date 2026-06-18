Z vlaku z Prahy do Železné Rudy – Alžbětína nevystupuje v cílovém nádraží kromě mě už nikdo další s batůžkem. Všichni lidé v turistickém oblečení skončili svou jízdu na předchozích šumavských zastávkách: V Hojsově Stráži, pod Špičákem, v centru Železné Rudy. Je neděle dopoledne, krásné slunečné počasí, ale Národní park Bavorský les, který začíná sto metrů od konečné stanice, nikoho ze spolupasažérů tentokrát neláká. Jak ukáže následující dvoudenní 48kilometrový pěší výšlap převážně nedotčenou divočinou, je to škoda. Anebo dobrá zpráva pro ty, kteří milují chození po místech, kde budou po většinu času úplně sami.
Divočejší a levnější než Alpy
Státní hranice prochází přímo nádražní budovou. V ní je čekárna jak pro stanici Železná Ruda – Alžbětín, tak pro německou zastávku Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda), z níž je možné cestovat dál do Bavorska. Od roku 1953 do začátku 90. let byla česká část zazděná, koleje přeťaly bytelné zátarasy. České osobní vlaky končily ve stanici Železná Ruda – město. Na pilu do osady Alžbětín mohly jen ty nákladní s pečlivě prověřeným personálem. Nejen tuto totalitní minulost připomíná velmi zajímavé moderní muzeum, které se nachází na pěti podlažích v německé části nádražní budovy. V jeho sklepení dokonce létají netopýři. Sídlí tu totiž evropské centrum těchto létajících savců, součástí expozice je i voliéra s živými exempláři. V dalších patrech se dozvíte zajímavosti o přírodě, historii a současnosti Bavorského lesa. Určitě stojí za to začít výlet právě zde.
Pod střechou muzea najdete ráj šotoušů a železničních modelářů. Na 260 metrech čtverečních se rozkládá velmi vypiplaná zmenšenina části Bavorského lesa a Šumavy, pochopitelně protkaná kolejnicemi, na nichž se prohánějí modely vláčků. „Tady je naše nádražní budova, tamhle nejvyšší hora Velký Javor, tohle je Ludwigsthal s vlčími výběhy a vzadu kopec Luzný,“ ukazuje Ernst Kinzel, správce modelové železnice, miniatury míst, k nimž – nebo alespoň k některým z nich - jsem si původně naplánoval dojít.
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