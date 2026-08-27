Svaly jsou jednou z prvních tkání, na kterých se podepíše stáří. Seniorům ubývá svalových vláken a ta jsou nahrazována tukem. Nese to s sebou nejen úbytek sil, ale také zpomalení pohybu a v neposlední řadě zvýšené riziko metabolických poruch, jako je cukrovka druhého typu nebo zvýšení hladiny cholesterolu v krvi.
Japonští vědci vedení Ryuichim Tatsumim z Kjúšúské univerzity ve Fukuoce už před časem zjistili, že se za ochabováním svalů ve vyšším věku skrývá narušení funkce bílkoviny označované jako HGF. Vyvolává ho nitrace bílkoviny – tedy navázání nitrátové skupiny NO2 tvořené jedním atomem dusíku a na něm navázanou dvojicí atomů kyslíku. Tatsumi přirovnává nitrací pozměněnou bílkovinu HGF ke zrezivělému klíči, kterým už nelze odemknout zámek.
„Jak stárneme, HGF nám z organismu nemizí, ale je chemicky pozměněné,“ vysvětluje Tatsumi. „To nás přivedlo k nápadu, jestli bychom nemohli HGF před touto změnou ochránit.“
Mezi jinými látkami testovali Tatsumi a spol. i molekulu trisulfidu kyseliny lipoové označovaného zkratkou LASSS. Dosáhli přitom pozoruhodných výsledků, které zveřejnili ve vědeckém časopise Scientific Reports. Pod vlivem LASSS molekula HGF nejen neztrácela schopnost navodit regeneraci svalových vláken, ale její efekt byl dokonce dvakrát silnější než u „přírodní“ bílkovinné molekuly. Vzniklo tak „super HGF“.
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„Překonalo to veškerá naše očekávání,“ uvádí Ryuichi Tatsumi. „Věděli jsme, že látky, jako je LASSS, ovlivňují široké spektrum biologických funkcí, ale rozhodně jsme nečekali, že LASSS bude mít na HGF tak razantní efekt.“
Účinek byl jasně patrný i ve svalech laboratorních myší. Po podání LASSS získala bílkovina HGF ošetřených zvířat na výkonnosti. Pokud se LASSS ukáže jako bezpečný a účinný i pro člověka, mohl by usnadnit život seniorům. Uplatnění by ale našel i při rehabilitaci lidí dlouhodobě upoutaných na lůžko a při léčbě mnoha závažných zdravotních komplikací.
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