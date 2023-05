Někteří lidé jsou čilí od časného rána, ale brzy večer už je zmáhá spánek. Jiní jsou aktivní dlouho do noci, ale ráno nemohou vstát z postele. Chronotypy skřivana a sovy bereme de facto jako hotovou věc, narodili jsme se s nimi a nemůžeme s tím nic dělat. Tým vedený americkým odborníkem na spánek Michaelem Scullinem z Baylor University to ale zpochybnil ve studii publikované ve vědeckém časopise Chronobiology International.

Vědci provedli průzkum mezi více než osmi sty univerzitními studenty. Zjišťovali kvalitu jejich spánku, množství studijních povinností, úroveň stresové zátěže, spotřebu kofeinu, čas trávený na sociálních sítích a mnoho dalších informací. Přišli na to, že skřivani i sovy jsou při zvládání studia vystaveni srovnatelně silnému stresu. Studenti s chronotypem sovy ale o poznání hůř a méně spí a také mají horší prospěch.

I když pro chronotyp existují poměrně silné dědičné dispozice, do denních i nočních aktivit se promítá také životní styl. To se potvrdilo i u dobrovolníků ze Scullinovy studie. Sovy trávily v posteli v průměru 40 minut sledováním sociálních sítí. Konzumovaly kofein v pozdních večerních hodinách a přes den pak víc podřimovaly. V noci však sovy hůř spaly a přes den byly ospalejší. Skřivani se těšili z lepšího spánku, byli odpočinutější, výkonnější a ve škole dosahovali lepšího prospěchu.

Někteří studenti se pokusili o změnu denního režimu. Pomohlo jim, když se večer vystříhali užívání mobilu či počítače a šest hodin před usínáním se obešli bez kofeinu. Přes den se snažili nedřímat a vyhýbali se večernímu sportování. Jejich chronotyp se tak výrazně přiblížil skřivanům a s kvalitnějším spánkem se jim významně zlepšil prospěch.

„Neznamená to, že by se všechny sovy měly snažit o proměnu na skřivany. Každý člověk by si ale měl dávat pozor na to, aby se dobře vyspal a tím si zajistil zdraví a vysokou produktivitu,“ vysvětluje Michael Scullin.