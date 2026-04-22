Představte si, že vstoupíte do kamenného obchodu. Prodavač vám okamžitě před nos strčí produkt údajně zlevněný na polovinu a v ruce drží hodiny, které odpočítávají jednu minutu. Když věc do té doby nekoupíte, sleva zmizí. Jestliže tomuhle nátlaku podlehnete, tak vám pak ještě u pokladny do košíku tajně přihodí dárkové balení čokolády, za které si naúčtuje 200 korun. A kdybyste náhodou nákup odmítli a chtěli prodejnu opustit, zjistíte, že při tom musíte překonat obtížnou překážkovou dráhu. V reálném světě byste pravděpodobně hlasitě protestovali. Ve světě digitálním se ale podobné praktiky staly standardem, nad kterým mnozí zpravidla jen rezignovaně mávnou rukou.
E-shopy napříč planetou jsou dnes plné designových pastí, do kterých se chytáme, a platíme nepřiměřenou cenu za zboží, které bychom za jiných okolností nikdy nekoupili. Nástrahy, z nichž některé jsou v Evropské unii zakázané, jsou záměrně navrženy tak, aby uživatele zmátly, dotlačily k akci, kterou původně nezamýšlel, nebo mu ztížily možnost volby.
Co se dočtete dál
- Jak architekti e-shopů hackují naši svobodnou vůli. Proč můžeme mít pocit viny nebo hlouposti?
- Jak čelit trikům, které útočí na naše podvědomí i peněženku.
