Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel
DOKUMENT, na HBO Max
Není přehnané tvrdit, že nový seriál o Harrym Potterovi je jednou z nejočekávanějších televizních premiér posledních let. HBO, která za ním stojí, nyní v dokumentu dává nahlédnout do zákulisí natáčení. Speciál se zaměřuje především na proces vývoje od castingu hlavních dětských rolí až po tvorbu výpravy, kostýmů a vizuálních efektů, jež mají ikonický svět přiblížit nové generaci diváků. Snímek typu „film o filmu“ kombinuje rozhovory s herci a tvůrci s ukázkami z natáčení a příprav jednotlivých scén. Vedle hereckých představitelů dostávají prostor i další profese, včetně scénografů, kostymérů nebo designérů.
Baron Prášil
DIVADLO, Laterna Magika Národního divadla, Praha, premiéra 9. 4.
Nová inscenace Baron Prášil zasazuje klasický literární motiv do dystopické blízké budoucnosti, kde je fantazie vnímána jako hrozba a podléhá přísné kontrole. Příběh sleduje návrat legendárního vypravěče, jenž prostřednictvím obrazových, beze slov podávaných dobrodružství otevírá prostor imaginaci v prostředí, které ji systematicky potlačuje. Setkání s dětskou hrdinkou i následný střet s autoritami přitom otevírají otázku, zda lze fantazii vůbec podrobit soudnímu verdiktu. Inscenace režijní dvojice Miřenka Čechová a Petr Boháč vychází z příběhů, které literárně zpracoval Gottfried August Bürger, a rozvíjí je do svébytné multimediální podoby. Kombinuje filmové projekce, komiksovou estetiku, loutky i živou kresbu a hudbu. Hraje se ve Stavovském divadle.
Krvavá nevěsta: Hra začíná
FILM, režie, v kinech od 9. 4.
Do kin zamířil snímek Krvavá nevěsta: Hra začíná, který navazuje na předchozí příběh hrdinky Grace a rozvíjí jej v podobě ještě vyhrocenějšího žánrového mixu hororu, akce a černé komedie. Dívka znovu čelí smrtící hře, tentokrát však není cílem jen jedné, ale hned několika rodin soupeřících o trůn Rady. Děj se posouvá od izolovaného boje o přežití k dynamičtější zápletce, v níž jde nejen o vyváznutí s holou kůží, ale i o mocenský vliv. V hlavní roli se znovu objevuje Samara Weavingová a nově ji doplňuje Kathryn Newtonová v roli její odcizené sestry Faith.
Marcel Korec – Thank You
VÝSTAVA, Galerie Fotografic, Praha, do 16. 5.
Urputný prodavač bez těla snažící se bez skrupulí prodat cokoliv komukoliv, anorganické biomorfní hroudy složené z vyhozeného oblečení skenující zákaznické kartičky nebo vyhořelý chatbot na terapii. Projekt slovenského multimediálního umělce Marcela Korce je autorskou reflexí současného stavu věcí. Prostřednictvím interaktivních objektů upozorňuje mimo jiné na limity růstu, prázdnotu nadbytku a devalvaci lidského kontaktu. Korec ve své tvorbě dlouhodobě kombinuje různá média, včetně fotografie, videa či prostorových instalací, a klade důraz na sociální citlivost i kritickou reflexi současného světa. Výstava navazuje na jeho zájem o komunikaci složitých témat prostřednictvím černého humoru a vizuální nadsázky.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist