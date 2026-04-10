Když mi před deseti lety umřel táta, rozhodla jsem se uspořádat mu pohřeb, který byl oslavou jeho života – toho, co měl rád, jak žil, co bylo pro něj podstatné. A od té doby mám myšlenku vyslovit se k tomu i na jevišti,“ vysvětluje svůj autorský záměr Vanda Hybnerová.
Ve Slévárně divadla La Fabrika měla koncem března premiéru autorská inscenace, která s černým humorem a poetickou nadsázkou nahlíží na pohřeb jako na přirozenou součást života. Kabaretní představení o posledním rozloučení mění obávanou tryznu v rituál plný vzpomínek, smíchu, přijetí a groteskních divadelních etud. Vanda Hybnerová k tvůrčímu dialogu přizvala Michala Kerna, Marka Zelinku a Martina Donutila.
Autorský tým nabízí scénickou mozaiku situací, které hledají hranice humoru tam, kde by ho člověk možná nečekal. Čtyři průvodci doprovodí nebožtíka na jeho poslední cestě a diváky berou na překvapivě hravou cestu posledním rozloučením, v němž se slzy smutku mohou proměnit ve smích a vzpomínky plné života.
„Na Funerálu mě nejvíc baví forma inscenace, a že si můžu zase nalakovat nehty. Užil jsem si i zkoušení – bylo intenzivní, ale skvělé a v dobré partě. Jsem rád, že jsem po delší době mohl být součástí tak tvůrčího a uvolněného procesu,“ říká Marek Zelinka a dodává: „Na Funerál bych pozval každého, kdo má rád černý humor a zajímá ho, co všechno se děje s tělem po smrti.“
Funerál
DIVADLO La Fabrika, Praha, premiéra 24. 3.
