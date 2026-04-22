Hromadění tuku v oblasti břicha se někdy označuje jako mužská obezita nebo jako obezita „typu jablko“. Na kongresu EPI/Lifestyle Scientific Session 2026 v americkém Bostonu demonstrovali tchajwanští vědci zásadní význam „centrální obezity“ pro lidské zdraví. U 2000 lidí s průměrným věkem kolem 58 let sledovali výzkumníci váhu, body mass index (BMI), obvod břicha a poměr mezi obvodem břicha a tělesnou výškou. Na úroveň zánětlivých reakcí v organismu usuzovali z hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) v krvi.
Mezi dobrovolníky došlo za sedm let ke 112 případům selhání srdce. Jako rizikový faktor pro tuto život ohrožující zdravotní komplikaci se ukázalo právě množství tuku v oblasti břicha, zatímco mnohem populárnější BMI před selháním srdce nevaroval. Jako spolehlivější ukazatel se jevil jak obvod břicha, tak i poměr mezi obvodem břicha a tělesnou výškou. S množstvím tuku v pase korespondovala i míra zánětlivých reakcí stanovená na základě hodnot CRP.
Tchajwanská studie objasňuje, proč dochází k selhání srdce i u lidí, kteří jsou na základě BMI hodnoceni jako zdraví. S novým přístupem zohledňujícím množství tuku kolem pasu a míru zánětlivých reakcí v těle by mohli lékaři včas odhalit hrozbu selhání srdce i u těchto pacientů a nasadit jim včas účinnou léčbu.
Už dřívější studie upozorňovaly na skutečnost, že lidé s centrální obezitou a normálním BMI čelí ještě vyššímu riziku úmrtí než lidé s obezitou diagnostikovanou na základě BMI. Pacientům s velkým množstvím tuku usazeným v oblasti břicha lékaři doporučují například středomořskou stravu a cvičení. Tyto celkem jednoduché změny životního stylu mohou napomoci ke ztrátě tuku nahromaděného v oblasti břicha. To se ukazuje jako významný přínos pro zdraví dokonce i v případech, kdy zdravější životní styl nevede k poklesu celkové tělesné hmotnosti.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist