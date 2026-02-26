Do Malé Úpy přivedla Kulíka před třiceti lety láska k lyžování a náhoda. Hledal tehdy v Krkonoších chalupu – a jedna volná byla právě tady. Postupně pak koupil vlek, další pozemky a vybudoval lyžařský areál s hospodou, hotelem a vlastním pivovarem Trautenberk.
A zatímco Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou často čelí kritice kvůli překotné výstavbě, Malá Úpa si dodnes zachovává jednotný horský charakter. „Velkou výhodou je, že jsem sem nepřišel těžit peníze,“ říká developer Martin Kulík v nově zrekonstruované boudě Hořec, kde za víc než sto milionů korun vzniklo kino a moderní horské muzeum toho času s olympijskou výstavou.
O podnikateli Martinu Kulíkovi se příliš nemluví. Majitel developerské skupiny Rodop si bez větší mediální pozornosti vybudoval široké portfolio – od rezidenčního developmentu v Praze přes golfový areál v Hostivaři a seniorské bydlení až po pivovarnictví a provoz skiareálu SKiMU na česko-polské hranici. Už dříve připustil, že Malá Úpa je pro něj spíš srdeční záležitostí, kterou dlouhodobě financuje z jiných částí svého byznysu. Podle jeho slov se hory na portfoliu podílejí jen v řádu jednotek procent.
Skupina Rodop má v portfoliu desítky rodinných domů a bytů, Kulík je zároveň spolumajitelem pivovarů Hostivar, Trautenberk, Spojovna a Most. V Kanadě pak s dalšími investory buduje rekreační město Cape Smokey – projekt s horizontem několika desetiletí a investičním potenciálem desítek miliard korun.
V Malé Úpě trávíte hodně času. Jak často tady chodíte na lyže?
Pořád. Celé to tady dělám hlavně kvůli lyžování. Je to jediný sport, který dělám odmala a který miluju. V zimě sem jezdím každé úterý a trávím tady i víkendy. Když zrovna nejsem v Kanadě, jsem na Malé Úpě.
Říká se, že si chce člověk pořádně zalyžovat, musí do Alp. Souhlasíte?
Co se dočtete dál
- Jak Martin Kulík financuje rozvoj Malé Úpy z ostatních částí svého byznysu
- Jaké jsou detaily nákladů a financování rekonstrukce boudy Hořec a muzea
- Jaké konkrétní spory vede Kulík s KRNAPem a jak ovlivňují plány
- Jak funguje vlastnický model pivovaru Trautenberk a jeho vliv na komunitu
- Jaké má projekt Cape Smokey v Kanadě investiční a časové horizonty
- Jak Rodop rozvíjí senior housing a golf v Hostivaři a jaké jsou další plány
- Jaké provozní a vodohospodářské investice plánuje Kulík pro zajištění zasněžování
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.