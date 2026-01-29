V centru Harrachova patří chata Vitana sice k nejmenším, jenže coby sto let stará dřevěnice s plechovou střechou se mezi novostavbami docela vymyká. Původní horské chalupy z hlavní ulice v jednom z nejpopulárnějších krkonošských zimních středisek totiž už téměř vymizely. Historická stavba stojí na jednom z nejlukrativnějších míst: pouhých sto padesát metrů od lanovky na Čertovu horu s oblíbenými sjezdovkami, tři sta metrů od radnice a informačního centra a dvacet metrů od vyhlášené restaurace U Studny naproti přes ulici.
Do ní rekreanti z chaty Vitana chodí spíš zřídka. Jídlo i pití si vozí s sebou, včetně třeba známých polévek v prášku této značky. V podnikové chatě, kterou vlastní a provozují odbory výrobce potravin ze středočeských Byšic, spadajícího dnes pod norský koncern Orkla, se nevaří. Kuchař tu nikdy nebyl, personál rekreačního zařízení představuje jen jedna správcová na částečný úvazek. Přesto sem jezdí zaměstnanci Vitany rádi už po generace.
Podnikové chaty začínají být v českých horách raritou. „Hodně firem se jich zbavilo. Nyní tu jednu z posledních firemních v Harrachově prodává i Škoda Auto,“ říká místostarosta zmíněného horského městečka Pavel Ploc. Rekreační zařízení podle něj stále drží spíše státní instituce. V Harrachově má chatu třeba Poslanecká sněmovna.
Co se dočtete dál
- Mohou se na chatách firem ubytovat i lidé, kteří v podniku nepracují?
- Co vedlo Dalibora Dědka z Jablotronu ke koupi první podnikové chaty?
- Může do Zinneckerovy boudy na sjezdovce Černá hora v Janských Lázních zajít veřejnost na pivo? A jakou poměrně netradiční věc tam mají?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.