Bývalo pravidlem, že se na svahu nad Mariánskými Lázněmi objevili první lyžaři hned na Boží hod vánoční. Tentokrát se ale kvůli teplému počasí a nedostatku sněhu start zimní sezony v lázeňském skiareálu posunul. Díky mrazu, který přišel po Vánocích, už jsou sněžná děla v provozu a zelené svahy pomalu přecházejí do bílé barvy. Start teď plánují na první lednovou sobotu.

Podle vedoucího provozu lyžařského střediska Vladimíra Černého se odložení začátku lyžařské sezony stává v posledních letech kvůli klimatickým podmínkám téměř pravidlem. „Období kolem Vánoc přitom představuje třetinu našich zimních tržeb. Lidé jsou natěšení, je to jiné než o měsíc později, kdy už všichni navštívili Alpy a k nám už se moc nevracejí,“ říká Černý.

Přinášíme příběhy tří lidí, kteří se rozhodli v Česku provozovat menší lyžařský areál, díky čemuž přežívají i v konkurenci větších skiareálů. Proč je pro ně stále důležitější letní sezona a o co by Češi přišli, pokud by malá střediska zavřela?

