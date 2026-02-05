Do dějiště zimních olympijských her v Itálii se letos vypravuje 114 českých sportovců, nejvíce jich tvoří pochopitelně hokejová sestava. Nadějí na zisk medailí Česko sice nemá příliš, ale jmen se zajímavou šancí je hned několik. Olympiáda se koná od pátku 6. do neděle 22. února a hned první víkend bude pro českého diváka pestrý.
Olympijská derniéra čeká zkušenou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Na tříkilometrové trati v Miláně se představí hned v sobotu 7. února a na pětikilometrové pak ve čtvrtek 12. února. Držitelka celkově sedmi medailí z olympiád se sama za favorita ani v jednom ze závodů nepovažuje. Naopak velkou nadějí ve stejném sportu, jen v mužském podání, je devatenáctiletý Metoděj Jílek. Poprvé se představí v neděli 8. února na 5000 metrech, šance má ale i na dalších tratích.
Ve stejný den o cenný kov bude bojovat i Ester Ledecká – v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Ledecká je favoritkou a bude útočit na třetí zlatou olympijskou medaili z této disciplíny v řadě. Šance má i Zuzana Maděrová. Na stejný den bohužel pro Ledeckou organizátoři naplánovali i lyžařský sjezd, ve kterém si z alpských disciplín věří nejvíce. Zatímco snowboardové závody se pojedou v Livignu, sjezd v Cortině d’Ampezzo. V případě nepřízně počasí a odkladu závodu existuje hypotetická šance, že by dorazila i na sjezd.
I tady se bojuje o setiny. Firma z malé obce na Pardubicku obléká lyžařskou elitu a pomáhá Ledecké a Zabystřanovi k medailím
Super obřího slalomu na lyžích se Ledecká už stihne zúčastnit, v plánu je ve čtvrtek 12. února. Právě v této disciplíně nečekaně vyhrála olympiádu v roce 2018 o jednu setinu sekundy. O den dříve čeká stejná disciplína i Jana Zabystřana. Lyžař bude chtít zopakovat prosincový zázrak, kdy vyhrál závod Světového poháru ve Val Gardeně.
Hokejisté do her vstoupí ve čtvrtek 12. února zápasem s favoritem celého turnaje Kanadou. Začátek zápasu je v 16:40, ve stejný čas hrají o den později s Francií. Skupinu zakončí nedělním utkáním se Švýcarskem ve 12:10. Právě tento zápas bude podle všeho rozhodující, zda a z jaké pozice národní tým postoupí i do vyřazovacích bojů o medaile. Češi favority zdaleka nejsou, ale experti doufají, že by mohli týmovým duchem napodobit zlatý úspěch z Nagana v roce 1998. Již 5. února se rozehrál turnaj hokejistek.
V pátek 13. čeká Evu Adamczykovou snowboardcross. V roce 2014 v Soči si z této disciplíny odvezla zlatou medaili, o čtyři roky později v Pchjongčchangu byla bronzová. Na posledních hrách v Pekingu kvůli zranění nenastoupila. Letos jí bude na startu konkurovat i mladá nadějná Češka Karolína Hrůšová.
V dřívějších olympiádách, zvláště v roce 2014 a 2018, Češi sbírali medaile i díky biatlonu. Letos to na úrodu z dob Gabriely Soukalové a Ondřeje Moravce nevypadá, ale základnu má Česko stále silnou. Například smíšená štafeta se jede hned v neděli 8. února.
Překvapit by mohla například i skeletonistka Anna Fernstädtová (13. a 14. 2.).
Experti očekávají, že by Česko mohlo minimálně zopakovat výsledky z her 2022, kdy si odvezlo dvě medaile. V roce 2018 jich bylo sedm, v roce 2014 dokonce devět.
