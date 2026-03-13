Dinosauři
SERIÁL, režie Nick Shoolingin-Jordan, na Netflixu
Dokumentární série Dinosauři mapuje 165 milionů let existence těchto prehistorických tvorů na Zemi. Sleduje jejich vývoj od prvních druhů až po vyhynutí a přibližuje také přírodní procesy a evoluční mechanismy, které formovaly podobu života na planetě. Vedle paleontologických poznatků využívá moderní vizuální efekty a rekonstrukce, aby přiblížil prostředí i chování dávných živočichů. Tvůrci propojují vědecké poznatky s filmovým vyprávěním a představují různé druhy dinosaurů v širším kontextu vývoje Země. Sérií, kterou produkoval Steven Spielberg, v českém znění provází osobitý hlas Pavla Rímského. V originále pak Morgana Freemana.
Kabaret na vodě
DIVADLO, režie Jan Jiráň, Studio Ypsilon, Praha, premiéra 11. 3.
Nová inscenace legendární Ypsilonky je zasazená do roku 1937, kdy se Evropa ocitá na prahu dramatických historických změn. Příběh sleduje známou stárnoucí zpěvačku, která přijímá nabídku na angažmá ve Spojených státech. Podmínkou smlouvy je okamžité vystupování po příjezdu do New Yorku, a tak začíná vznikat nový program už během plavby přes Atlantik na palubě transatlantického parníku Aquitania. V hlavní roli se představí mezzosopranistka Dagmar Pecková, kterou na jevišti doplní například Martin Dejdar či samotný režisér Jan Jiráň.
Giorgio de Chirico – Malba je kouzelné umění
VÝSTAVA, Italský kulturní institut, Praha, do 26. 4.
V Praze je nově k vidění umění malíře Giorgia de Chirico, jedné z klíčových osobností evropské moderny a zakladatele takzvané metafyzické malby. Expozice představuje přibližně šest desítek děl zapůjčených z významných italských a evropských soukromých sbírek a připomíná také umělcovy vazby na české prostředí, mimo jiné jeho přátelství s malířem Janem Zrzavým. Instalace mapuje několik desetiletí de Chiricovy tvorby od třicátých let až do počátku sedmdesátých let 20. století. Návštěvníci mohou vidět díla s typickou metafyzickou architekturou i pozdější práce, například veduty Benátek, motivy italských náměstí nebo obrazy koní a jezdců. Vstup je zdarma.
Zlom vaz, bav se, neumři
FILM, režie Gore Verbinski, v kinech od 12. 3.
Do českých kin zamířila sci-fi komedie Zlom vaz, bav se, neumři, kterou režíroval Gore Verbinski (sága Piráti z Karibiku, Kruh). Film sleduje muže z budoucnosti (Sam Rockwell), jenž se objeví v restauraci v Los Angeles a snaží se přesvědčit skupinu náhodných hostů, aby se k němu přidali na riskantní výpravu za záchranou světa. Společně mají během jediné noci zabránit katastrofě způsobené nebezpečnou umělou inteligencí, která v budoucnosti ohrožuje lidstvo. Rockwella v obsazení doplňují například Haley Lu Richardsonová, Michael Peña, Zazie Beetzová či Juno Templeová. Snímek měl premiéru na festivalu Fantastic Fest v roce 2025 a následně byl uveden také na Berlínském mezinárodním filmovém festivalu.
