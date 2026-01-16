Der Tiger
FILM, režie Dennis Gansel, Amazon Prime Video
Nekorunovaným králem válečných „tankových“ filmů je sice americký snímek Železná srdce (2014), Němci ale s touto novinkou, která se z velké části natáčela v Česku, nezůstávají vůbec pozadu. Film se odehrává na východní frontě během roku 1943 a sleduje posádku německého tanku Tiger, která je vyslána na riskantní misi hluboko za frontovou linii. Nepřítel číhá na každém kroku a stísněná kabina tanku je klaustrofobní nádobou, v níž se hromadí všechny pochyby a mentální vyčerpání. Snímek kombinuje realistické válečné sekvence s komorním pohledem na jednotlivé postavy a jejich morální dilemata. Režisér a scenárista Dennis Gansel (seriál Ponorka) dokazuje, že žánr válečného filmu ještě zdaleka neřekl své poslední slovo.
Poslední Viking
FILM, režie Anders Thomas Jensen, v kinech od 15. 1.
Největší boj člověk svádí se svou vlastní pamětí. Dánský film Poslední Viking vypráví příběh muže, který je po patnácti letech propuštěn z vězení a snaží se získat peníze z dávné loupeže. Klíčem k jejich získání je jeho bratr, jenž úkryt zná, ale kvůli psychickým potížím si na něj nepamatuje. Společná cesta za penězi se tak mění v komplikovanou výpravu, která diváka pobaví i dojme zároveň. Snímek kombinuje kriminální zápletku s prvky road movie a soustředí se zejména na vztah dvou hlavních postav. Oba herci v hlavní roli, Mads Mikkelsen i Nikolaj Lie Kass, jsou vždy zárukou skvělé divácké zábavy. Režisér a scenárista Anders Thomas Jensen pak u diváků a kritiky bodoval v roce 2020 podobně laděným snímkem Rytíři spravedlnosti.
Rufus Miller
HUDBA, Ostrava, Praha a Brno, 20., 21. a 22. 1.
Britský zpěvák a kytarista Rufus Miller přijíždí představit svou autorskou tvorbu na pomezí psychedelického rocku, alternativy a grunge. Vystupuje v triu, kde jeho výrazný projev doplňuje baskytara Andyho Thompsona a bicí Boba Kesselse. Miller má za sebou několikaleté působení v doprovodné kapele Stinga, kde získal výrazné pódiové zkušenosti, jež dnes využívá ve vlastní kariéře. Jeho hudba je osobní, přímočará a neuhlazená.
Ondina
DIVADLO, autor Jean Giraudoux, Divadlo na Vinohradech, Praha, 26. a 31. 1.
Nové nastudování této inscenace uvádí dramatickou verzi známého mýtu o vodní bytosti, která se zamiluje do člověka a vystaví se tak nebezpečí skrývajícímu se v lidské společnosti. Francouzský dramatik Jean Giraudoux zpracoval příběh jako poetickou jevištní pohádku, v níž se prolíná snový svět vodní říše s racionalitou a vypočítavostí lidské společnosti. Režie se ujal Juraj Deák. V titulní roli Ondiny se představí Kateřina Elizabeth McIntosh a rytíře Hanse ztvárňuje Ondřej Kraus. V dalších rolích se pak objeví například Igor Bareš, Naďa Konvalinková nebo Aneta Krejčíková.
Ondřej Kubeš – Scars and Other Fragments
VÝSTAVA, Ateliér Josefa Sudka, Praha, do 1. 2.
Kdo z nás zvládne naplno odhalit vlastní zranitelnost a jít s kůží na trh? Výstava Scars and Other Fragments představuje tvorbu Ondřeje Kubeše, který pracuje s osobní pamětí, tělesností a tématy identity. Kubeš využívá různé materiály a média, zejména fotografii, textil a objekt, a soustředí se na jejich fyzickou i symbolickou rovinu. Výraznou součástí výstavy jsou autoportréty přenesené na kůži a ručně sešívané, práce s textilem i instalace evokující intimní prostory, v nichž se střídá odhalování a skrývání. Kubeš kombinuje osobní motivy s obecnějšími zkušenostmi spojenými s dospíváním, pamětí a hledáním bezpečného místa. Celek doplňují videoprojekce a fotografie krajiny.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist