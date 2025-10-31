Když se Monika Granja ve zprávě od notáře dozvěděla, že nedávno zesnulá penzistka z Prahy odkázala její nadaci majetek v hodnotě 153 milionů korun, chvíli si myslela, že došlo k omylu: Asi někdo udělal chybu v desetinné čárce. Právník ji ale vzápětí ujistil, že to chyba není a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se skutečně stal dědicem zdaleka největšího majetku, který byl v novodobé české historii v závěti odkázán na dobročinné účely.
Jarmila Doležalová, která zemřela v roce 2019 coby 85letá, odkázala nadaci založené první manželkou prezidenta Václava Havla Olgou dva činžovní domy v pražské Žitné ulici, s odhadnutou hodnotou 110 milionů korun. A k tomu ještě své úctyhodné úspory.
Ředitelka Nadace se o nečekané dobrodince, jejíž jméno nikdy předtím neslyšela, pochopitelně snažila něco zjistit. V minulosti se už několikrát stalo, že charitativní organizace závěti odmítly. Buď se ukázalo, že kvůli sporné poslední vůli může hrozit spor s rodinou zesnulého, nebo se příjemci obávali, že by minulost dárce mohla způsobit reputační problém. „Paní Doležalová v závěti také neurčila konkrétní účel použití majetku, a proto jsme chtěli vědět, zda měla poslední přání nebo o své závěti s někým hovořila,“ vypráví Granja. Vyhledala mimo jiné celoživotní kamarádku Jarmily Doležalové Alenu Hankeovou, která jí vylíčila příběh své přítelkyně.
Co se dočtete dál
