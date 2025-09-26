1670
SERIÁL, druhá série, na Netflixu od 17. 9.
Kdyby se populární americký sitkom Kancl odehrával v minulosti, patrně by vypadal takto. Historická satira 1670 se vrací na Netflix s druhou sérií a znovu servíruje svérázný pohled na polskou šlechtu 17. století. Na první pohled vážné kulisy doby se tu mění v kulisy pro absurdní situace, rodinné rozbroje i nečekané politické intriky. Seriál si dál pohrává s kontrastem mezi pompézními představami o vlastní důležitosti a každodenními malichernostmi, které jeho hrdinům nedají spát. Tvůrci zůstávají věrni svému stylu, který z první řady udělal mezinárodní překvapení – chytrý humor, satirické narážky a sebevědomé tempo vyprávění. Druhá série přitom rozšiřuje prostor nejen pro nové zápletky a postavy, ale také pro ještě ostřejší reflexi dnešní společnosti v dobových kulisách. Takových situací, v nichž si Poláci sami ze sebe utahují, mají tvůrci očividně v zásobě dostatek.
Ondřej Houska & Michal Půr: Bruselský diktát – aneb co školy o EU neučí
KNIHA I AUDIOKNIHA, vydala Economia – edice HN, 2025
Je Evropská unie nuda? Ani náhodou, když se podá jednoduše. Pak pochopíte, že dění v Evropě je nejen důležité, ale může to být i sranda. Dokládá to kniha autorů podcastu Bruselský diktát. Je plná velké politiky i historek ze zákulisí. Autoři vysvětlují, k čemu nám EU je, co s ní bude a jak se na tom můžeme podílet my Češi. Dozvíte se, jak se Česku v rámci EU daří i nedaří prosazovat a proč tomu tak je. Bruselský diktát můžete zažít i naživo. Už 6. října – tedy krátce po volbách – zvou autoři do pražského Divadla Broadway, kde si společně můžete užít večer plný politiky a ostrých komentářů. Nebude chybět křest knihy, autogramiáda a hosté – architekt české zahraniční politiky Tomáš Pojar a komentátor Jindřich Šídlo.
Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox
HUDBA, Sono Music Club, Brno, 27. 9.
Klasika rádií, jak ji určitě neznáte! Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox vystoupí v rámci svého turné Magic & Moonlight v Brně. Formace proslulá svým retro pojetím moderních hitů přinese živé aranže písní z posledních desetiletí v pestrobarevném kabátku swingových, jazzových či lounge verzí. V rámci programu se posluchači mohou těšit na energická vokální vystoupení i instrumentální invence, které vnášejí do známých skladeb nový zvukový rozměr. Jejich verze skladeb od Lady Gaga, The Strokes nebo White Stripes se mění v malé žánrové klenoty, které přitahují publikum různých generací.
Krysy
DIVADLO, Divadlo Disk, Praha, 3. 10.
Studenti činohry DAMU uvedli v polovině září na své domovské scéně absolventskou inscenaci Krysy. Hra německého dramatika a nositele Nobelovy ceny za literaturu Gerharta Hauptmanna patří k vrcholným dílům moderního divadla a v Česku byla dosud uvedena pouze jednou, před více než půlstoletím. Nové nastudování v režii Lukáše Jeníčka a dramaturgii Toma Skopala přináší příběh o touze, přežití a hranicích lidské morálky. Děj se odehrává v činžovním domě, kde se kříží osudy lidí na okraji společnosti zmítaných ztrátou, chudobou a falešnými nadějemi. Ústřední postava Henrietta nachází iluzi nového začátku ve chvíli, kdy jí osud nabídne možnost získat vytoužené dítě. Inscenace tematizuje násilí i smrt a upozorňuje na temné stránky lidské touhy.
Jemný rváč
FILM, režie Adolf Zika, v kinech 25. 9.
Dokumentární snímek Jemný rváč přináší mimořádný sportovní příběh judisty Lukáše Krpálka, jediného Čecha, který dokázal získat zlaté medaile v obou váhových kategoriích do 100 kg i v těžké váze nad 100 kg. Režisér Adolf Zika sleduje jeho cestu více než patnáct let a zachycuje nejen triumfy na olympijských tatami, ale i okamžiky, kdy judista svou pokorou a houževnatostí dokázal zaskočit samotné japonské mistry tohoto sportu. Vedle sportovních vrcholů snímek nabízí také osobní rovinu v podobě výpovědi jeho blízkých i sportovních legend, které přibližují Krpálkovu povahu a hodnoty. Jemný rváč není jen kronikou sportovních vítězství, ale inspirativním vyprávěním o vytrvalosti, pokoře a síle lidského ducha.
