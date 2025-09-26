Za jeden instagramový příspěvek 22 let vězení. Třicetiletá Naděžda Rossinská byla letos v červnu v Rusku odsouzena k nesmyslně vysokému trestu za to, že se na jejím účtu na sociální síti objevila výzva ke sbírce pro ukrajinský pluk Azov. Nepomohlo ani její tvrzení, že příspěvek nepsala, k účtu podle ní mohl mít přístup i někdo jiný a ona ukrajinskou armádu finančně nikdy nepodpořila. Žena, která se živila jako fotografka, proti válce dříve několikrát protestovala, oblékla se například do žlutomodré barvy a pomáhala uprchlíkům z okupovaných území. Podle ní jsou hlavním důvodem odsouzení tyto její aktivity.
Od ruského vpádu na Ukrajinu byly vyneseny už stovky absurdních a krutých rozsudků. Podle údajů pražského sdružení Gulag.cz, které tyto případy monitoruje, je v současnosti v Rusku za mřížemi přes 1600 politických vězňů, o mnoha kauzách se ale nemusí vědět. Mezi ty známé patří i případ pětatřicetileté novinářky Antoniny Favorské, která mimo jiné pořídila poslední videozáznam opozičního politika Alexeje Navalného před jeho smrtí a pak pomáhala organizovat jeho pohřeb. Letos v dubnu byla odsouzena k pěti a půl letům ztráty svobody, stejně jako další tři novináři, za spolupráci s Navalného Fondem boje proti korupci, který ruské úřady označily za extremistickou organizaci. Ve stejný měsíc poslal soud do vězení na dva roky a osm měsíců 19letou studentku Darju Kozyrevovou za její opakované protesty proti válce na Ukrajině.
K Rusku mají Češi nejmenší sympatie, ukazuje například průzkum CVVM. Mnohdy se objevuje opovržení či kolektivní odsouzení. Vždyť dvě třetiny Rusů schvalují podle nezávislého výzkumného centra Levada agresi proti Ukrajině a 87 procent volilo Vladimira Putina.
Nechme ale nyní stranou průzkumy a věrohodnost voleb. Jsou všichni Rusové stejní? Mezi nimi je stále řada odvážných lidí, kteří riskují drakonické postihy – často tvrdší než u nás za normalizace –, když se proti vraždící státní mašinerii vymezí. Je jich určitě víc než „sedm statečných“, kteří v roce 1968 demonstrovali na moskevském Rudém náměstí proti sovětské okupaci Československa. A v dnešním Česku jsou lidé, kteří chtějí, aby se o osudech současných neohrožených Rusů vědělo. Pokud to jde, také jim pomáhají.
Co se dočtete dál
- Proč úřady v současném Rusku začaly stíhat historiky a badatele i za to, že upozorňovali na sovětské zločiny z dávné minulosti?
- Který ruský legislativní nástroj namířený proti nepohodlným neziskovkám letos na jaře málem uspěl při hlasování v slovenském parlamentu?
- Napsat dopis politickému vězni v Rusku není jen symbolický akt, může mít i praktický dopad a zlepšit jeho postavení mezi dalšími trestanci. Jak?
