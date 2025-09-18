Poté co tehdejší i současná světová trojka, německý tenista Alexander Zverev vypadl na začátku léta nečekaně už v prvním kole Wimbledonu, překvapil i na následující tiskové konferenci. Na ní totiž nehovořil o sportu, nýbrž o sobě. „Cítím se velice osaměle,“ řekl 28letý sportovec. Nemluvil o pocitech na kurtu, ale v životě. Zmínil se, že je „na dně“ a mimo tenis je pro něj obtížné najít přátele.
Hráč, který letos absolvoval 23 turnajů, což je nejvíc mezi prvními pěti tenisty na žebříčku ATP, poslední srpnový den neprošel na US Open třetím kolem. Před novináři se ale už rozhovořil o lepší duševní kondici. „Cítím se mnohem lépe.“ Dodal, že „na sobě pracuje“ a že zřejmě půjde o proces, který může „trvat několik let“. Jakou případnou terapii podstupuje, se ale nezmínil. Zverev prožil nelehké období už dříve. Loni čelil obžalobě kvůli napadení své bývalé přítelkyně, rozsudek ovšem nebyl vynesen, protože sportovec souhlasil s mimosoudním vyrovnáním. Kvůli nedostatku důkazů byl Zverev v roce 2021 zproštěn obvinění z týrání své předchozí partnerky.
Americká tenistka Amanda Anisimovová, jež se předminulý týden dostala na US Open až do finále, nedávno připomněla, že Zverevovy pocity osamění nejsou v profesionálním sportu výjimečné. „Hodně z nás má podobné problémy,“ citoval hráčku německý magazín Kicker.
Anisimovová si kvůli pocitům vyhoření vzala před dvěma lety několikaměsíční turnajové volno a dokázala se do absolutní špičky vrátit. O samotě a depresi promluvila veřejně japonská tenistka Naomi Osakaová už na turnaji Roland Garros v roce 2021.
Sám se bičuju, sám se hojím
Jen dva týdny po Zverevově prohlášení na Wimbledonu znepokojila Německo zpráva, že 83letý Wolfgang Grupp, někdejší německá podnikatelská celebrita a bývalý šéf tamní oděvní firmy Trigema, se pokusil o sebevraždu. „Kladl jsem si otázku, jestli mě vůbec ještě někdo potřebuje,“ napsal předtím podle médií svým někdejším spolupracovníkům. I tento případ ukazuje, že pocit osamělosti se nevyhýbá ani velmi úspěšným lidem, přičemž na věku zas tolik nezáleží.
