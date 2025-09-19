Po většinu své kariéry ztvárňuje herec Mark Ruffalo hrdiny, kteří se snaží spíš přežít než zachránit svět. V případě minisérie Jednotka z produkce HBO Max je jeho unavené charisma nejpádnějším důvodem, proč si na sledování vyhradit sedm večerů.
V Ruffalově filmografii navenek najdeme i tradičnější typ hrdinství. Celosvětově jej proslavila postava Hulka/Bruce Bannera z marvelovského komiksového universa. Také tohoto superhrdinu ovšem pojal po svém – jako muže, kterého vyčerpává, že se z obyčejného vědce proměňuje v rozzuřeného zeleného obra. Přesto neustává v boji s padouchy. Podobná kombinace vytrvalosti a zranitelnosti vystihuje celou Ruffalovu kariéru – od umanutého detektiva v krimi Zodiac po dvojčata zatížená rodinnou historií a duševní nemocí v psychologické minisérii Bludné kruhy.
V Jednotce je Ruffalo znovu unavený. Jako agent FBI pátrající po pachatelích série loupežných přepadení prochází celou sérií se svěšenými rameny a smutným, vyhaslým výrazem. Na Tomovi, jak se ovdovělý hrdina jmenuje, je poznat, že během vysilujícího honu za zločinci čerpá z posledních rezerv. Nejde o žádného nekompromisního drsňáka. Má v sobě hodně něhy, pochybností a oduševnělosti. Než se chopil zbraně a odznaku, byl knězem. Teď rozjímá alespoň při pozorování ptáků.
Dobré postavy, slabší příběh
Televizní obrazovky se v posledních letech staly druhým domovem pro hollywoodské herce, jako je Ruffalo, kteří si vystačí bez prudkých gest. Charakter hrdinů odhalují pomalu, vrstvu po vrstvě. V pauzách, zaváháních, upřených pohledech. Prestižní kriminální dramata rozpínající se na ploše mnoha hodin a fungující zároveň jako charakterové studie jsou pro to ideální. Dobrým příkladem je Mare z Easttownu s Kate Winsletovou – detektivní minisérie z roku 2021, kterou stejně jako Jednotku napsal pensylvánský rodák Brad Ingelsby.
Autorova dobrá znalost místních reálií je zjevná i v Jednotce. Prostředí Pensylvánie je vykresleno s citem pro sociální rozdíly, specifický přízvuk a ráz tamní krajiny. Melancholický tón dané lokality, potýkající se s velkou ekonomickou nejistotou, umocňují tlumené barvy a chabě osvětlené interiéry, které jsou podobně zanedbané jako zevnějšek postav. Tomovo pronikání do místního podsvětí je nicméně až příliš rozvláčné, ponuré a klikaté, aby dokázalo vtáhnout stejně jako Mare z Easttownu nebo Temný případ.
Vedlejší dějové linie se množí, aniž by vždy prohlubovaly příběh, což vede k tomu, že seriál je přehlcený narativními vlákny, která nedokáže proplést. Samotné vyšetřování působí s blížícím se finále stále mechaničtěji: podezření, odhalení, konfrontace. Zápletka nepřekvapí. Je to právě Ruffalo, kdo celou dobu brání tomu, aby série sklouzla do nudy a banality. Tom neustále svádí boj s vlastní vůlí a nedostatkem fyzické i mentální kapacity na vykonávání zodpovědné práce, což ho paradoxně činí tak přitažlivým – nemáme problém mu věřit.
Klid a odpuštění pro zjizvené duše
V tom spočívá Tomova skutečná superschopnost. Má všeho dost, pohlcuje jej smutek, ale nadále mu záleží na tom, aby byl dobrým agentem a chápajícím otcem pro svou adoptivní dceru a syna. Možná kvůli vykoupení, které se jinak snaží najít v alkoholu. Sedmapadesátiletý Ruffalo v roli podává jeden z nejjemnějších výkonů za poslední roky. Výborní jsou ale také ostatní herci, zejména Tom Pelphrey jako Robbie, šéf zločinecké skupiny, který ve snaze zabezpečit svou rodinu činí jedno špatné rozhodnutí za druhým. Ačkoli oba muži stojí na opačných stranách zákona, nakonec hledají totéž – odpuštění a klid pro své zjizvené duše.
Čím víc se Jednotka v pozdějších epizodách odklání od kresby postav k thrillerovým a detektivním konvencím, tím méně poutavou se stává. Zásluhou Ruffala a dalších herců i tak zůstává pozoruhodným příkladem obecnějšího trendu – v éře kinematografie ovládané franšízami lze na psychologicky komplexní postavy, pro které jsou škatulky „padouch“ nebo „hrdina“ příliš omezující, častěji narazit na obrazovce než na velkém plátně.
Jednotka (Task)
SERIÁL, scénář Brad Ingelsby, režie Jeremiah Zagar, Sali Richardson-Whitfieldová, na HBO Max od 7. 9.
