Dan Brown: Tajemství všech tajemství
KNIHA, nakl. Argo, 2025
V novém románu Dana Browna, mimo jiné autora bestselleru Šifra mistra Leonarda, přijíždí profesor symbologie Robert Langdon do Prahy a vydává se na přednášku Katherine Solomonové – přední badatelky v oblasti noetiky, s níž ho pojí čerstvý romantický vztah. Katherine chystá k vydání kontroverzní knihu, jež přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí. Poklidný průběh jejich pobytu však náhle naruší brutální vražda. Katherine navíc záhadně zmizí i s rukopisem a Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem podivného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend. A zatímco se děj přesouvá i do Londýna a New Yorku, Langdon zoufale hledá Katherine… a také odpovědi. Během zběsilé honičky přízračným světem futuristické vědy i prastaré mytologie objevuje šokující pravdu o tajném projektu, která má navždy proměnit naše vnímání lidské mysli. První zájemci si mohli knihu koupit v úterý ráno na Staroměstské radnici. Děj se odehrává mimo jiné v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka či v Bastionu U Božích muk na Karlově.
Dlouhý pochod
FILM, režie Francis Lawrence, v českých kinech od 11. 9.
Do českých kin nově dorazila adaptace slavného dystopického románu Stephena Kinga pod názvem Dlouhý pochod. Film, který vznikl podle textu z roku 1979, zobrazuje krutou reality show v totalitní alternativní Americe, kde musí stovka mladíků neustále udržovat rychlost chůze nad určitou hranicí. Kdo zpomalí nebo opustí trasu, čelí okamžitému „vyloučení“ – a poslednímu přeživšímu se splní jeho sen. Atmosféra je tíživá, bez jakýchkoli únikových cest, a každé další kroky se mění v boj nejen s fyzickými silami, ale i s vlastní psychikou. Režisér Francis Lawrence využívá zkušenosti z dystopické série Hunger Games a opět se soustředí na střet brutalizované společnosti s křehkostí jednotlivce. Dlouhý pochod tak přináší drsný žánrový zážitek i zamyšlení nad tím, jak vysokou cenu může mít vítězství.
Empathy Test
HUDBA, Rock Café, Praha, 18. 9.
Britská synthpopová kapela se po loňském jubilejním turné vrací na evropská pódia a tentokrát míří i do Prahy. Vystoupí tu se svou charakteristickou elektronickou melancholií, která jí v posledních deseti letech zajistila pevné místo na alternativní scéně. Pražský koncert je součástí dosud největšího turné kapely a zahrnuje dvacet evropských zastávek. Publikum se může těšit nejen na Empathy Test s frontmanem Isaacem Howlettem, ale také na domácího hosta, kterým je česko-slovenská formace Lakeside X.
Vladivoj Kotyza – Zjevování světa
VÝSTAVA, Výstavní síň Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni, do 28. 9.
Výstava nabízí ucelený pohled na tvorbu Vladivoje Kotyzy, jednoho z nejvýraznějších solitérů české výtvarné scény. Představuje jeho práci od šedesátých let až po současnost, přičemž největší důraz klade na poslední desetiletí. Ústředním bodem je cyklus Pokus o portrét smrku, v němž autor zkoumá přírodní motiv v celé jeho komplexnosti. Kresby a malby však nevznikají jako pouhá vizuální dokumentace, ale spíše jako meditativní svědectví o vztahu člověka a krajiny. Návštěvníci se mohou seznámit se stovkami kreseb vzniklými přímo v plenéru, zachycujícími krajinu Šumavy, údolí Mže či okolí boleveckých rybníků.
Tohle je moje matka
FILM, režie Julien Carpentier, HBO Max
Snímek sleduje příběh úspěšného květináře Pierra, jehož klidný život bere za své ve chvíli, kdy se po dvou letech vrací jeho matka Judith, žena náladová, výstřední a čelící bipolární poruše. Její nečekaný návrat, doprovázený chaosem, emocemi i vášní, obrátí synovu rutinu naruby. Společně během jednoho dne prožijí proměnu, která je oba posune k novému porozumění a rodinné blízkosti. Režisér Julien Carpentier vypráví tento rodinný příběh s lehkostí a drama v něm odlehčuje inteligentním humorem. Film zkoumá tenkou hranici mezi láskou, osobní svobodou, zvědavostí a budováním nového porozumění.
