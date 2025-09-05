Bláznivě
FILM, režie Paolo Genovese, v českých kinech od 4. 9.
Italská komedie Bláznivě od oceňovaného režiséra Paola Genoveseho (Naprostí cizinci, Místo splněných přání) přináší originální pohled na první rande, a to přímo z nitra mysli hlavních hrdinů. Snímek se zábavným způsobem pokouší odhalit tajemství mechanismů, které řídí naše jednání. V hlavních rolích se představují dva talentovaní, i když zatím méně známí, italští herci Edoardo Leo (Naprostí cizinci, My a Giulia) a Pilar Fogliatiová (Důvěra). Film pracuje s dynamickými střihy a hravými vizuálními nápady, aby věrohodně zachytil chaos v hlavách postav a zároveň udržel působivou romantickou linku.
Mezinárodní festival Divadlo
DIVADLO, Plzeň, od 10. do 18. 9.
Plzeň bude žít divadlem. Na programu tradičního festivalu budou činoherní inscenace, taneční a loutková představení, ale i pouliční performance a doprovodný program pod širým nebem. Do města se sjedou renomované soubory i nezávislé projekty a vedle hlavního programu čekají návštěvníky i volně přístupné akce na náměstích či v kulturních centrech. Mezi největší lákadla patří hosté z Německa či Francie, kteří jsou považováni za evropskou špičku. K vidění bude například francouzské představení Vzdálenost, Divadlo Na zábradlí a jeho Paní Dallowayová nebo hra Tramvaj do stanice touha v podání Slováckého divadla.
Jakub Janovský – Dům z karet
VÝSTAVA, GASK, Kutná Hora, do 12. 10.
Výstava Dům z karet představuje nejnovější práce Jakuba Janovského, které se točí kolem tématu křehkosti a pomíjivosti. Autor se inspiruje dočasnými či utopickými stavbami, sny architektů i dětskými hrami a převádí je do maleb, kreseb i plastik. Jeho obrazy působí symbolicky, často s překvapivými odkazy a jemnou nadsázkou. Tlumené barvy a anonymizace tváří vytvářejí dojem zastaveného času, v němž se radost mísí s neklidem. Expozici doplňuje také video, které otevírá další rovinu tématu směrem k pohybu a proměnlivosti.
Duo Ruut
HUDBA, Palác Akropolis, Praha, 10. 9.
Snové písničkářství s minimalistickým přístupem. Estonské Duo Ruut se vrací do Prahy po úspěchu na Respect Festivalu 2024. Hudebnice pracují s tradiční citerou kannel, ovšem způsobem, který dalece přesahuje folklorní rámec. Na nástroj hrají čtyřručně, čelem proti sobě a kromě prstů využívají paličky či smyčec. Tím dávají vzniknout bohaté zvukové paletě, v níž se snoubí tradice s moderními postupy a kde rytmus i harmonie určují nejen struny, ale i dřevěný korpus samotného nástroje. Duo Ruut dokazuje, že z estonského kulturního dědictví lze čerpat inspiraci pro originální a progresivní hudbu. Jejich debutové album si vysloužilo ocenění na Estonian Ethno Music Awards a od té doby se dvojice stala výraznou součástí evropské world music scény.
Dva hroby
SERIÁL, režie Kike Maíllo, na Netflixu od 29. 8.
Španělský krimi thriller s názvem Dva hroby je třídílnou minisérií. Příběh se odehrává v tichém přímořském městečku, kde dojde ke zmizení dvou šestnáctiletých dívek. Vyšetřování je uzavřeno, ale babička jedné z nich se rozhodne pátrat po pravdě sama a vzít spravedlnost do vlastních rukou. A to nekompromisním způsobem. Seriál se slušnými hereckými výkony se začátkem září nachází v top 10 nejsledovanějších seriálů na Netflixu ve 25 zemích.
