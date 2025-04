Když se v roce 2012 dotklo vozítko Curiosity marťanského povrchu, odstartovala nová éra ve výzkumu rudé planety. Jeho úkolem totiž nebylo nic menšího než zjistit, jestli někdy v minulosti panovaly na povrchu Marsu podmínky vhodné pro vznik života. Po více než deseti letech intenzivního výzkumu teď přišli vědci se vzrušující zprávou – objevili jsme delší organické sloučeniny. Tedy molekuly, které na Zemi kdysi dávno umožnily vznik života!

Jako místo přistání byl vybrán 154 kilometrů široký kráter Gale ležící poblíž rovníku. Stáří kráteru se odhaduje na 4,1 až 3,6 miliardy let, takže vznikl v době, kdy byl Mars nejspíše mnohem vlhčím a teplejším než dnes. Gale je přitom zvláštní kráter – v jeho středu se nachází pět a půl kilometrů vysoká hora Aeolis Mons, která vznikla postupným usazováním sedimentů. S každým výjezdem po svahu hory by tak Curiosity mohla nahlédnout do nové kapitoly z historie Marsu a tím nám umožnila lépe pochopit, jak se na Marsu měnilo klima a co se tam dělo. Vyjma hory ale satelitní pozorování naznačila, že se na dně kráteru musela kdysi dávno nacházet i kapalná voda! A to v dostatečném množství pro vznik jezera.

