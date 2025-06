Snad každý z nás si vybaví dětské sny o tom, co všechno může kosmonautika dokázat, i pozdější zklamání z toho, že pokrok jde podstatně pomaleji, než jsme si představovali. Ovšem technický vývoj nyní dává za pravdu technooptimistům. Ukazuje to unikátní zpráva sumarizující, co by naše děti či vnuci reálně mohli ve vesmíru dokázat.

To, co v následujících desetiletích přinese průzkum vesmíru, bude mít pro průmysl, společnost a kulturu podobný význam, jako měla v 18. století průmyslová revoluce a ve 20. století revoluce digitální. Zdá se vám toto tvrzení přehnané? Připomíná vám naivní optimismus doby, kdy bylo lidstvo nadšeno ze Sputniku nebo prvních šlápot zanechaných astronauty na Měsíci? Podobnosti se bezpochyby najdou. Jenže tentokrát jde o předpovědi založené na aktuálních trendech a obsažené v unikátní publikaci „Space: 2075“, kterou v úterý zveřejnila britská Královská akademie. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Jaký faktor se zaslouží o dramatické zrychlení „dobývání vesníru“?

Co má smysl přenést na oběžnou dráhu či ještě dál?

