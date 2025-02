Na sezení k pražskému psychoterapeutovi Michalu Nikodemovi se objednal manželský pár. Podnikatelé ve středních letech, kteří společně vlastnili rodinnou firmu. Ona měla na starosti finance a provoz, on byl ten, kdo přinášel nápady a domlouval obchody. Podniku se dařilo, horší to bylo s jejich soužitím coby páru.

Doufali, že jim pomůže odborník. Chodili na terapii ve dvojici, ale i individuálně. „Jednou mi ta žena svěřila tajemství, o němž manžel nevěděl. Už několik let odváděla peníze z firmy na svůj tajný účet. Vysvětlovala to úzkostí, že ji muž jednou opustí, a potřebou se zabezpečit, kdyby se tak stalo,“ vypráví psychoterapeut. Manželský život se v tomto případě už podle něj nepodařilo opravit. Dvojice se kvůli rodinnému podniku sice nerozvedla, ale – i díky sezením u terapeuta – se dokázala dohodnout na pravidlech odděleného soužití. „To, že měla vůči manželovi tajemství, ženu vlastně netížilo. Věřila, že činí správně. Muž byl bohém, měl asi i milenky, a ona vysvětlovala, že chránila sebe a své děti.“ Její tajemství představovalo jen jeden z hřebíčků zatloukaných na víko jejich vztahu, s jehož koncem už byla smířená.

Psychiku jiné klientky Michala Nikodema tajemství poznamenalo mnohem víc. A šlo dokonce o tajemství staré přes dvacet let, které měl vůči ní někdo jiný a už bylo mezitím dávno rozluštěno. Této ženě zemřel otec, když byla ještě v předškolním věku. Její matka to ovšem své dceři neřekla, chtěla ji uchránit před traumatem. Mlčeli i další příbuzní. Na otázky dítěte, kde je tatínek, všichni odpovídali: Je na dlouhé cestě. Na pozdější dotazy, kdy se vrátí, po čase matka přestala odpovídat vůbec. „Dcera viděla, že mámu otázky rozesmutní nebo jindy je na ně zase alergická. Dívka tedy zvolila strategii se neptat. A i když se pravdu dozvěděla o řadu let později, nepřestala ji trápit jakási otevřená černá díra, která zřejmě ovlivnila její duševní zdraví až do dospělosti. Mívala psychotické stavy doprovázené panikou, že nedokáže dokončit započaté úkoly. To se projevovalo třeba tím, že na počítači měla desítky otevřených oken a nedokázala je zavřít,“ líčí psychoterapeut Nikodem.

