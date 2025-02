Pro ty, kteří se rozhodli s Novým rokem začít se zdravějším životním stylem a v půlce února se jim to nedaří, mají vědci jednoduchou radu: „Vydržte!“ První známky toho, že se vám návyky „dostanou pod kůži“ se mohou dostavit začátkem března, ale někdo si na ně bude muset počkat až do listopadu. Vyplývá to ze studie australského týmu vedeného Benem Singhem z University of South Australia v Adelaidu publikované ve vědeckém časopise Healthcare.

Lifestylové časopisy a weby se obvykle snaží přesvědčit čtenáře, že na přechod ke zdravému životnímu stylu stačí tři týdny. Vědecké důkazy pro to neexistují. Řada lidí na svá nenaplněná předsevzetí rezignuje právě po třech či čtyřech týdnech v domnění, že selhali. Přitom je celkem pravděpodobné, že byli na nejlepší cestě, ale netušili to.

„Utváření zdravých návyků a opuštění těch zdraví škodlivých je komplikované,“ říká Ben Singh. „Z našeho výzkumu vyplývá, že nový životní styl se začíná formovat zhruba po dvou měsících. Ale rozdíly mezi jednotlivými lidmi jsou obrovské. Někdo si osvojí rutinu zdravého životního stylu už za čtyři dny, jinému to trvá bezmála rok. Důležité je nevzdávat se na oné ,magické hranici‘ tří týdnů a vydržet.“

Studie zahrnující 2600 dobrovolníků odhalila i faktory, které mohou k úspěšné změně životosprávy významně přispět. Hodně nám pomůže, když máme z nové životní aktivity radost. Důležité je i načasování. Pokud si naplánujeme pravidelné cvičení na ráno, máme podstatně větší naději, že u něho vydržíme, než když si na sportování hodláme udělat čas večer. Plánování a příprava jsou další důležité pohnutky k tomu, abychom dodrželi předsevzetí. Když si večer připravíme věci na zdravou snídani, snížíme riziko, že druhý den ráno upadneme zpět do rutiny nezdravého stravování.

„Vytvořte si svoji strategii pro budování zdravých návyků a sestavte si plán, jak tu strategii zrealizujete. Nasměruje vás to k úspěchu,“ povzbuzuje Ben Singh.