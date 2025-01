Per Olov Enquist: Noc tribádek

DIVADLO, režie Ivan Buraj, HaDivadlo Brno, reprízy 5. a 6. 2.

Píše se rok 1889 a August Strindberg se pokouší nastudovat novou hru. Po předešlých neúspěších má pouze jednu možnost: obsadit do hlavních rolí svou manželku Siri von Essen, s níž je v rozvodovém řízení, a její milenku Marii Davidovou… Jak je zřejmé už z programového resumé, karty na jevišti jsou rozdané a Strindberg, nejznámější mizogyn švédské a světové literatury, se pouští do předem prohraného zápasu. Poslední inscenace Ivana Buraje v roli uměleckého šéfa HaDivadla je mystická groteska o jednom soukromém pekle.

Dary pro prezidenta z daleka i blízka

VÝSTAVA, Rožmberský palác, Praha, od 31. 1.

Zlatá medaile z mistrovství světa v ledním hokeji, obrazy, sochy, mince nebo také dětské obrázky s osobním věnováním. Pražský hrad prezentuje v Rožmberském paláci protokolární dary, které prezident Petr Pavel obdržel během svého funkčního období. K vidění jsou předměty například od zahraničních státníků, představitelů regionů či občanů. „Na jaře doplníme další zajímavosti, následně pak chceme expozici vždy na začátku roku obměnit, aby se návštěvníci měli důvod vracet,“ vysvětluje kulturní a programová ředitelka Kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.

Dar z Filipín - stříbrná větev Foto: Prezidentská kancelář

Lisa Gerrard & Jules Maxwell: Burn

KONCERT, Kongresové centrum Praha, 31. 1.

Hudební kritici se shodují, že poslední deska Lisy Gerrard je tím nejlepším, co zakládající členka australské kapely Dead Can Dance, respektovaná vokalistka a také třeba spoluautorka hudby ke Gladiátorovi nebo Duně, natočila. Nepřehlédnutelná muzikantka teď přijíždí do Prahy s klávesistou Julesem Maxwellem, který je pod Burn také podepsaný, a avizuje výjimečnou show. Jejich jednotlivé, poetické i odpalové skladby budou totiž doprovázet filmy natočené přesně „na míru“ hudbě.

Jiří Kolář: Vizuální poezie

VÝSTAVA, Galerie Moderna, Praha, od 23. 1. do 1. 3.

„Není třeba mluvit, abychom řekli své.“ Citát Jiřího Koláře patří k době, kdy se tento všestranně nadaný umělec rozhodl zbavit diktátu komunistických nakladatelství, tedy rozejít se i s literaturou. Přestal psát, místo toho si vedl fotografický deník, posléze slova nahrazoval objekty nebo obrázky, až přešel ke kolážím, prolážím, muchlážím, autokolážím, chiasmážím, závěsným básním, kolážovým objektům či grafickým listům. Na 70 prací z let 1960 až 1988, jež jsou právě vystaveny v Galerii Moderna, mimo jiné dokládá, že Jiří Kolář navzdory všem nesnázím neztratil smysl pro humor.