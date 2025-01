Bolek Polívka: Pépe

KLAUNIÁDA, Divadlo Bolka Polívky, Brno, další reprízy 23. 1. a 1. 3.

Je to už dávno, když Bolek Polívka vystupoval s hravou klauniádou, při níž mu byl partnerem osmiletý uličník. Vyhlédl si jej při konkurzu, aniž tušil, že z malého klauna bude jednou divadelní režisér Radek Balaš. „Mně bylo tehdy dvacet pět. Když Radek ze své role vyrostl, začal jsem to hrát se dvěma Švýcary, kteří se na zájezdech střídali. Damian Weber a Luc Guillamot. Objeli jsme kus světa, pořádný kus světa,“ vzpomíná brněnský principál. A netají se teď dojetím; před Vánoci se Pépe na prkna jeho divadla vrátil v podání Pavola Seriše a jeho osmileté dcery Juliany.

Scandi

FESTIVAL, v kinech 30 měst ČR, 15.–22. 1.

Přehlídka severské kinematografie, kterou pojedenácté pořádá společnost Film Europe, se podle slov organizátorů ponese ve znamení politických a mocenských tahanic všeho druhu a žánru. Vrací se přitom prostřednictvím 11 filmových snímků i ke studené válce či nacistům, řeší otázky ženské emancipace a také třeba nabízí první dvě epizody komediálního seriálu Hra o moc, jenž v únoru v kompletní podobě zakotví na platformě Edisonline. Festival startuje v pražském Kině Lucerna ovšem s typicky drsnou detektivkou Nesmírný, kterou uvede dánská hvězda Ulrich Thomsen.

Ze snímku Nesmírný Foto: Film Europe

Petr Ostrouchov – Tomáš Belko: Čert ví proč

HUDBA, zpívá Zuzana Navarová, vydal Animal Music, od 31. 12. 2024 na platformách

„Požádala o chvilku soustředění, takovými pomalými pohyby se rozcvičila, naznačila, že můžeme pustit hudební základ, a text od Tomáše Belka zazpívala z jedné vody načisto. Se zvukařem Milanem Cimfem a Petrem Ostrouchovem jsme se na sebe překvapeně podívali, že není co řešit, bylo hotovo. Magická chvíle.“ Tak režisér Roman Vávra vzpomíná, jak natáčeli ústřední píseň k filmu Čert ví proč. Měl v roce 2004 premiéru jako štědrovečerní televizní pohádka, Zuzana Navarová však o tři týdny dříve zemřela. Po 20 letech vyšla nahrávka čertovské písně na digitálních platformách: poklona výjimečné ženě a umělkyni.

Foto: Tomáš Kresta

Ed Yong: Fascinující svět zvířat

KNIHA, nakladatelství Prostor, 2024

Foto: Nakl. Prostor

Brouci běží vstříc ohni, želvy dokážou sledovat magnetické pole, ryby plní řeky elektrickými zprávami. Krokodýli mají kůži okolo očí a nozder citlivou jako konečky lidských prstů, obří chobotnice dokážou vidět odlesky ryb ve vodě a rostliny vibrují v písňových nápěvech… O tom všem píše renomovaný vědecký popularizátor Ed Yong. Jeho Fascinující svět zvířat byl vyhlášen jednou z nejlepších knih roku 2022 v anketách The New York Times, The Wall Street Journal, Time, The New Yorker, The Washington Post, The Guardian, The Economist a dalších médiích.