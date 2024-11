Káva patří spolu s čajem k nejoblíbenějším nápojům světa. Obsahuje mnoho biologicky aktivních látek, vedle kofeinu třeba kyselinu chlorogenovou, a připisuje se jí řada pozitivních účinků. Z epidemiologických studií vyplývá, že pití kávy snižuje riziko mozkových cévních příhod, kardiovaskulárních onemocnění, a dokonce i Alzheimerovy choroby.

Na mezinárodní konferenci pořádané Alzheimer’s Association ve Filadelfii ale představil tým vedený Kelsey Sewellovou z Advent Health Research Institute v americkém Orlandu výsledky výzkumu, které dokazují, že nadměrné pití kávy škodí lidskému mozku.

Sewellová získala z britské databáze UK Biobank anonymizovaná data více než 8000 osob ve věku nad 60 let. Bezmála pětina z nich pila denně více než čtyři šálky kávy, čtvrtina kávu nikdy nepila a zbytek konzumoval za den jeden až tři šálky. U všech sledovaných měli vědci k dispozici výsledky opakovaných testů vrozené čili fluidní inteligence. V průměru byla každá osoba ve sledování devět let a za tu dobu se projevil přirozený pokles výkonnosti mozku. Sewellovou a její spolupracovníky zajímalo, nakolik do toho promluvilo pití kávy.

Starším lidem, kteří kávu nikdy nepili nebo jejich denní spotřeba nepřesáhla tři šálky, slábl vrozený intelekt pomalejším tempem než těm, kteří pili denně čtyři a více šálků. Podle Sewellové ale skýtá umírněná konzumace kávy do tří šálků denně dokonce i určitou ochranu před příznaky stárnutí mozku. Vědci měli k dispozici také data o konzumaci čaje. Bezmála polovina seniorů pila více než čtyři šálky denně a jen 15 procent čaj nepilo. Na fluidní inteligenci měl čaj opačný efekt než káva. Senioři, kteří ho nikdy nepili, ztráceli duševní výkonnost rychleji než středně silní či silní pijáci tohoto nápoje.

„Jen jsme potvrdili starou pravdu, že všeho moc škodí,“ říká Kelsey Sewellová. „Je důležité udržovat nějakou rovnováhu. Umírněné pití kávy je v pořádku, ale její vysokou spotřebu nedoporučujeme.“