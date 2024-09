Od poslední návštěvy německého básníka a prozaika Johanna Wolfganga Goetha v Mariánských Lázních uplynulo už 200 let. Západočeské město se od té doby výrazně proměnilo a odlišní jsou i lidé, kteří sem míří za odpočinkem a procedurami. „Nikdy v minulosti sem například tolik nejezdili cyklisté, to se během covidu podstatně změnilo. Hodně to ovlivnil rozmach elektrokol,“ říká Karel Kalivoda, generální ředitel českého zastoupení společnosti Ensana.

Nadnárodní skupina vlastní v Mariánských Lázních sedm hotelů, ale také řadu dalších objektů, včetně slavné kolonády se Zpívající fontánou. Kromě rostoucího počtu mladších a aktivnějších hostů hovoří také o dalších změnách v tradičním oboru, o konkurenci populárních wellness hotelů nebo o tom, proč jsou třetími nejčastějšími hosty turisté z Tchaj-wanu.

Dlouhodobě v Česku roste obliba wellness pobytů, často i na prodloužený víkend. S nažíte se více otevřít těmto hostům?

Lázně mají bonus v přírodních léčivých zdrojích, které ve wellness hotelu nemáte. V lázních je minerální voda, v níž jsou skvělé koupele, je vhodná k inhalaci a případně k pitné kúře. Máme tady slatinu, takže nabízíme obklady, a rovněž máme v Mariánských Lázních potvrzeno léčivé klima. Toho wellness hotel těžko dosáhne, protože tento benefit je svázán s naší destinací, a tudíž je nepřenosný. Určitě se ale lázně musí zaměřit na rozvoj wellness infrastruktury. Klient si pod tímto pojmem představuje pohyb, fitness, saunový svět či větší počet bazénů. Tohle je v lázních k dispozici, ale určitě je potřeba na této infrastruktuře dál pracovat.

