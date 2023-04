David Semerád je na sebe přísný. Jen se podívejte na jeho každodenní rutinu:

Každý den ráno vstává ve 4.30. Budí ho umělé sluneční světlo a ochlazení teploty matrace o několik stupňů. Po probuzení vypije sklenici vody s rozpuštěnými elektrolyty, tedy sodík, hořčík a draslík. Jeho ranní rituál začíná dvěma minutami v ledové kádi s vodou o teplotě pět stupňů Celsia. „Je to hrozně nepříjemné, nijak se na to netěším. Ale vím, že to pomáhá,“ popisuje sedmatřicetiletý podnikatel. Od pěti do šesti cvičí, poté si dá banán a proteinový shake s kreatinem, koupí si kávu Nitro ve Starbucksu a dvě hodiny pracuje.

Je 8.15, má za sebou ledovou koupel, odcvičeno a nejtěžší část práce. Rozveze děti do školek a jde do parku – sluchátka do uší a řeší pracovní hovory za chůze. Jelikož bydlí v Palos Verdes, krásné části Los Angeles, snaží se načerpat z kalifornského sluníčka co nejvíce energie. Odpoledne si jde ještě zaběhat nebo na hodinu intenzivního cvičení. Dětem čte v půl osmé večer pohádku a nejpozději o hodinu později jde sám spát.

Semerád, který je v českém byznysu známý jako jeden ze zakladatelů vývojářské společnosti STRV, dobře ví, že nepříjemné věci se snáze dělají ve skupině. Proto rozjíždí projekt Mindzero (v originále psáno MIИDZERØ), v němž kombinuje saunu, delší pobyt v ledové vodě a využívá poznatky z vědeckých studií i moderních technologií. Projekt má za sebou několik zajímavých investorů z řad česko-amerických podnikatelů: Jan Bednář, Ondřej Bartoš, Robert Kyncl, Robin Raszka, Andrej Kiska mladší… A také má velké ambice změnit přístup lidí ke zdraví a relaxaci. „Mým cílem je mít největší pozitivní vliv na lidské zdraví v tomto století,“ říká Semerád.