Co tě přivedlo do České republiky?“ ptá se dvacátnice na pódiu anglicky jiné mladé ženy v publiku a drobná Američanka odpovídá: „Muž. Český muž.“ – „Tak tohle jsem ještě nikdy neslyšela! Nejmenoval se náhodou Kozel? Nebo Urquell?“ vtipkuje tazatelka z jeviště a diváci vybuchnou smíchem. Jsme na The Expat Show v prostoru Pracovna na pražském Žižkově. Na představení vystupují amatérští stand-up komici z komunity cizinců žijících v hlavním městě. Na paškál přicházejí některé více či méně pravdivé stereotypy, které kolují mezi expaty o Česku. Například že zdejší muži – na rozdíl od žen – nejsou příliš atraktivní a že pivo je skvělé.

Další Američanka v hledišti na otázku, co ji zaválo do Prahy, říká, že práce – je tu zaměstnaná v mateřské škole. Jiná její krajanka chvíli mlčí a pak prohodí: „Mně šlo hlavně o to, vypadnout z Kansasu. Kamkoliv.“ Publikum se opět směje.

Do českého hlavního města se stěhuje čím dál víc cizinců. Mezi lety 2001 a 2022 se jejich počet zvýšil z 61 tisíc na 345 tisíc, každý čtvrtý Pražan pochází ze zahraničí. Téměř polovinu přistěhovalců představují váleční uprchlíci či předchozí imigranti z Ukrajiny, velkou část tvoří lidé z dalších postkomunistických zemí včetně Slovenska. „Odvětví jako stavebnictví, ubytovací a úklidové služby nebo pohostinství jsou na práci cizinců prakticky závislá,“ píše se ve studii pražského Institutu plánování a rozvoje z loňského roku, která ale dodává, že mnozí další se uplatňují i ve vysoce kvalifikovaných manažerských a IT profesích. Mezi ně patří – vedle některých šťastnějších Východoevropanů – třeba lidé ze západních zemí, ale i odborníci z exotických končin jako Indie či Latinská Amerika.

