Když se podíváme, jak vidí Česko cizinci, kteří u nás žijí, udeří nás do očí zásadní kontrast. Expati na jednu stranu oceňují bezpečnost, krajinu, životní podmínky ve městech, možnosti profesního postupu. V těchto kategoriích se Česko řadí na přední příčky mezi hodnocenými zeměmi. Na druhou stranu cizinci hodnotí tragicky přívětivost místních lidí. Hůř je na tom už jen Rakousko a Kuvajt. Čím to je? Jak se nám to přihodilo?

Hodně napoví už geografie. Česko je uzavřenou kotlinou, jako stvořenou pro vznik endemického kmene. Kmene dost malého na to, aby to pořád někoho lákalo k útokům, což jeho příslušníky po staletí utvrzovalo, že za pohraničními horami sídlí výhradně nepřátelé. A kmene zároveň dost velkého, aby ho nebylo možné v rámci západní či východní expanze kohokoli jen tak převálcovat. Výsledkem je, že kotlinu obývá ostražitý jedenáctimilionový národ, mluvící složitým, pro cizince v podstatě neproniknutelným jazykem, s krajní nedůvěrou pohlížející na všechno cizí.

Vysvětlení české nevraživosti ke všemu cizímu doplní historie. V naší kotlině původně žily i jiné skupiny – tři miliony Němců a statisíce Židů. Nikdy to, především tedy Židé, neměli lehké. Ale oba národy byly tu a tvořily spolu s Čechy pestrou společnost. Jenže Židy během druhé světové války vyvraždili Němci a Němce zase vyhnali Češi. A tak jsme zůstali v naší kotlince sami. Přiznejme, že vzhledem k pohnuté historii se nám to nakonec docela líbí. Všichni si rozumíme, málokdo rozumí nám a to nás hezky spojuje. Nikoho cizího tady ve skutečnosti moc nechceme. Jak se praví v pohádce Tři veteráni, „Cizinec není našinec“!

Nakonec ze všeho nejvíc naše země připomíná Hobitín. Kopečky, krajinka, městečka, zemský ráj to napohled. Ale když někdo přijede zvenku, aby se zde usadil, dostane se mu mnohdy už cestou z letiště pohledů podmračených, podobně jako návštěvníkům Tolkienova hobitího Kraje. Máme to prostě tak. Historie nás naučila, že lépe mít své jisté než se kdovíjak otevírat světu. Že by to byla nejlepší výbava pro úspěch země v globalizovaném světě, to tedy ne. Připravujeme se o talenty, o kontakty, o širší rozhled. Ale marná sláva: dopustit tento povzdech je tak jediné, co s tím můžeme dělat.