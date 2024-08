Hudba z večerníčků a pohádek

KONCERT, FOK a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, Obecní dům v Praze, 2. září

K pražským symfonikům se při první zářijovém koncertu, s nímž zahajují 90. sezonu, přidá tentokrát Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Ve Smetanově síni Obecního domu společně uvedou vskutku pohádkový program: vedle večerníčkových „hitů“ Rákosníček, Pohádky z mechu a kapradí nebo Mach a Šebestová zazní také písničky a melodie z filmů Lotrando a Zubejda, Princové jsou na draka nebo Ledové království. Tak ať ten školní rok začne pohádkově!

Josef Bolf: Melancholie vnějších mezí

VÝSTAVA, DOX, 6. 9. 2024 – 5. 1. 2025

Devastované městské scenérie, temná zákoutí, nezřetelné postavy, tváře… Témata obrazů, které vznikaly v posledních více než deseti letech a zformovaly se do podoby svébytné série, jsou – můžeme-li to tak říci – typicky „bolfovská“. Slovy kurátorů: jsou svědectvím pocitů existenciální prázdnoty, ale i reflexí současného světa. Výstava Josefa Bolfa, která bezpochyby bude patřit k událostem podzimní sezony, otevírá festival Prague Art Week, do něhož se od 5. do 8. září zapojují všechny přední pražské umělecké instituce.

Repro: Josef Bolf: Kalina na koni, olej, akryl a tuš, 2023

Anthony Delon: Má rodina, můj příběh

KNIHA, nakl. Práh, 2024

Repro: nakl. Práh

Monument francouzského filmu. Princ světové kinematografie… Většinou aplaus a smeknuté klobouky zatím doprovázejí Alaina Delona na jeho poslední cestě. Než se rodina rozhodne, kde a jak bude pohřben, a než se tedy začne diskutovat pořádně nahlas o jeho problematických politických i osobních názorech, je čas na knížku jeho nejstaršího syna Anthonyho. Ne, není vůbec objektivní, ale sonda do duše dítěte vyrůstajícího ve stínu dominantního otce je to přesvědčivá. Rodinný vzorec jako z učebnice.