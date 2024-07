Muži, kteří jsou v osmé dekádě života, stojí v čele dalších nejmocnějších zemí světa. Vladimir Putin v Rusku, Lula da Silva v Brazílii, Si Ťin-pching v Číně, Naréndra Módí v Indii či Benjamin Netanjahu v Izraeli jsou všichni sedmdesátníci. Trend stárnutí politiky se nevyhýbá ani Česku. Miloš Zeman končil v prezidentské funkci ve věku 78 let jako vážně nemocný muž, který byl v posledním roce mandátu sotva schopen vykonávat úřad. Pokud se stane příští rok premiérem Andrej Babiš, bude coby sedmdesátník nejstarším nastupujícím předsedou vlády v historii Česka i Československa.

Existuje samozřejmě řada zemí, kterých se vláda starců (zatím) netýká, ale obecně se dá říci, že šedá síla je na postupu a prakticky vládne světu. Co se to děje? Čím je to způsobeno? Jaká jsou rizika tohoto trendu? A naopak: Není přece jen na vlivu velmi starých mužů na světovou politiku něco pozitivního?

