V podstatě jde o to dožít se devadesáti let, pak už je to pohoda – tato věta samozřejmě vyhlíží jako krystalický cynismus. Když ji ale vypustí z úst špičková geriatrička, tak na ní možná něco bude.

Božena Jurašková je v dobrém slova smyslu úkaz mezi českými lékaři věnujícími se stárnutí nejen fyzickému, ale i mentálnímu. Hlavně proto, že dokáže skvěle vystihnout, co dělat, a naopak co nedělat, aby člověk nezestárnul předčasně a užíval si života nezávisle na číslovce, kterou má v občanském průkazu.

Boženu Juraškovou jsme proto pozvali do podcastu Generační konflikt a stálo to opravdu za to. Její postřehy mohou leckomu pomoci, a proto jich pár vybíráme i pro Hospodářky. A nebojte se, na konci dojde i na to, jak to myslí s tou provokativní „pohodovou devadesátkou“.

