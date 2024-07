Proč zcela vědomě odsouváme pevně termínované úkoly, místo abychom je vyřídili hned? Proč se do nich nepustíme, dokud máme dost času, a neušetříme si stres? Pro psychology je prokrastinace nelehký materiál. Nově k rozlousknutí tohoto fenoménu přistoupila Sahiti Cheboluová z Ústavu Maxe Plancka pro biokybernetiku v německém Tübingenu, která se zabývá počítačovým modelováním procesů probíhajících v lidském mozku. Svůj model prokrastinace představila v Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society.

Cheboluová získala velký soubor dat o zápisech studentů New York University k laboratorním cvičením, jejichž absolvování bylo podmínkou k úspěšnému ukončení semestru. Někteří se snažili zvládnout povinnosti co nejdříve, jiní si je rozprostřeli do celého semestru a další to nechali na poslední chvíli. Pomocí počítačového modelu hledala vědkyně nejpravděpodobnější vysvětlení pro projevy prokrastinace a simulovala chování studentů.

„Prokrastinace je termín zastřešující velmi různorodé chování. Je to řetězec na sebe navazujících rozhodnutí, v němž někde padne špatná volba. Musíme rozlišovat mezi jejími různými typy a podle toho pak můžeme jednotlivým lidem navrhnout strategie, které jim pomohou řešit úkoly včas,“ tvrdí Cheboluová.

Ukázalo se, že každý z projevů prokrastinace může mít hned několik odlišných příčin. Někdo prostě jen špatně odhadne, kolik času na splnění úkolu potřebuje. Jiný se nechá snadno odlákat od povinností příjemnějšími aktivitami a další se bojí, že úkol nezvládne, a čeká proto na nejpříhodnější podmínky.

„Ať už prokrastinujete z jakéhokoli důvodu, neznamená to, že jste líní. Pokud špatně odhadujete čas potřebný na práci, stanovte si její pevný harmonogram. Pokud je pro vás těžké odolat pokušení, proložte si práci drobnými radostmi. Už tím, že si prokrastinaci přiznáte, jste učinili první krok k nápravě,“ říká neuroložka.