Petr Abraham – Martina Mejzlíková: S čerty nejsou žerty

DIVADLO, režie Petr Novotný, Východočeské divadlo Pardubice, premiéra 22. 6. na Kunětické hoře

Na čerta hodnosti Vraníka a jeho kamaráda Petra se nedá zapomenout. Ať už filmové pohádky jednou provždy milujete, anebo ohrané songy z některých z nich už poslouchat nemůžete, na Vladimíra Dlouhého v roli kluka ze mlýna a Ondřeje Vetchého coby popleteného čerta stejně nedáte dopustit. A teď si ještě k půvabné pohádce Jiřího Justa a Hynka Bočana (a Boženy Němcové) připočtěte Východočeské divadlo Pardubice a Kunětickou horu. Prostě radostná premiéra pro celou rodinu.

Husa na Kampě

VÝSTAVA, Museum Kampa, do 8. září

„Obrazy sbírám od devadesátých let. Podařilo se nám soustředit kolekci, která má charakter nejenom uloženého kulturního dědictví, ale také něco vypovídá o vývoji české výtvarné kultury od roku 1900 do roku 1970,“ říká Vladimír Železný, který se zapsal do české historie na jedné straně jako zakladatel TV Nova, na druhé jako osvícený sběratel umění. Tuto jeho druhou tvář přibližuje výstava v Museu Kampa a v tom nejlepším světle, totiž s Fillou, Čapkem, Zrzavým, Štyrským, Medkem a Švabinským.

Foto: Repro: Mikuláš Medek – Akce I (Vajíčko)

Miřejovský, Maxová, Stomatová, Řápek, Hönig, Papadopulos, Szántó (ed.): Zápasící Ukrajina

KNIHA, nakl. Argo, 2024

Nová kniha zpravodajů České televize, kteří už třetím rokem natáčejí dění v zemi ničené válkou. Autoři a autorky nabízejí kritický pohled i na slabiny bránící se Ukrajiny. Po předchozím titulu Putinova válka (2023), který formou kroniky popisoval první rok po ruské invazi, se nyní zaměřili na pět konkrétních témat včetně korupce, národnostních třenic, hospodářských problémů, dezerce či zavlečení dětí do Ruska. Kniha má podtitul Zpráva o stavu země a lidí.