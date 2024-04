Když vám nějaký chleba zachutnal v dětství, budete podobný vyhledávat celý život, míní pekařský odborník Stanislav Janíček. Svaz pekařů a cukrářů v ČR mu loni v říjnu udělil titul chlebový someliér, což je funkce, ve které má přispět k větší kvalitě a popularitě českého chleba.

Dvaačtyřicetiletý Janíček podle svých slov nedá dopustit například na konzumní chléb z Vysočiny, konkrétně ze Žďáru nad Sázavou, kde žil jako kluk. „Poznám ho na dálku, protože jsem na něm vyrostl. Je to takový ten pšenično-žitný, dokaštanova vypečený chleba s popraskanou kůrkou, jak nás to učili ve škole,“ říká vyučený pekař Janíček, který se řemeslu věnuje 25 let coby potravinářský technolog a o deset let kratší dobu jezdí po pekařských přehlídkách jako zkušební komisař.

Právě zmíněný vysočinský „konzumák“, který se stále s úspěchem prodává, vyhrál loni v soutěži Chléb roku. Šlo konkrétně o výrobek firmy Enpeka ze Žďáru nad Sázavou. Janíček připomíná, že konzumní chleby nevypadají v celé republice stejně, ale liší se podle regionů. Například v Čechách notoricky známý chléb Šumava, jehož kůrka bývá typicky zamoučená, v některých částech Moravy téměř neznají. „Na východě země se dělají spíše hodně lesklé chleby, protože je potírají vodou nebo slaným roztokem,“ přibližuje.

K chlebové rozmanitosti v Česku ale podle Janíčka nejvíc přispěly malé řemeslné pekárny, které zažívají boom především v poslední dekádě. „Chlebů vzniklo neuvěřitelné množství druhů, v tomhle jsme na světě možná jedineční,“ myslí si someliér. Tuto funkci představil pekařský svaz ve spolupráci s řetězcem Tesco už v roce 2017, kdy byl do této pozice jmenován pekařský odborník Jaroslav Albrecht, na rozdíl od Rakouska či Německa se ale projekt příliš neujal. Janíček věří, že druhý pokus bude mít i s podporou svazu mnohem delší trvání. Podle něj řemeslo posunují dopředu nejen malé pekárny, inovují i ty velké. „V nabídce mají dnes například proteinové chleby, chleby pro sportovce, pro vegetariány i vegany čili bez mouky, laktózy a droždí nebo bezlepkové výrobky. Kvalitou se snaží nezaostávat.“