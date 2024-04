Pacienti s alergiemi na potraviny a jejich rodiče žijí v neustálém strachu. Mám mezi pacienty teenagery, kteří nikdy nesměli jíst v restauraci, protože mají alergii na arašídy a v jídle by tam mohli sníst něco z burských oříšků,“ říká Robert Wood z Johns Hopkins University. To by se teď mohlo změnit k lepšímu. Woodův tým přichází s revoluční léčbou širokého spektra potravinových alergií, kterými trpí každý desátý dospělý a každé dvanácté dítě. Projevy bývají různé, od vyrážek přes zažívací problémy až k dechovým potížím. V nejvážnějších případech dochází k tzv. anafylaktickému šoku, kdy bouřlivá reakce imunitního systému ohrožuje alergika na životě prudkým poklesem krevního tlaku a razantním zúžením dýchacích cest.

