To byl příběh, který se stane jednou za sto let. Všechno si tam sedlo, všechno se tam potkalo,“ vypráví Roman Nádvorník, trenér FC Silonu Táborsko v útrobách stadionu tohoto druholigového fotbalového týmu. Má na mysli úspěch hubeného senegalského mladíka Abdallaha Simy, který na začátku roku 2020 přišel do táborského klubu. Tým tehdy hrál pouze třetí ligu, ale na podzim už byl devatenáctiletý mladík hvězdou v té době nejlepšího tuzemského mužstva Slavia Praha. Svými góly ji úspěšně táhl Evropskou ligou a rok nato přestoupil do anglického Brightonu hrajícího Premier League. Tam se sice jeho strmá cesta vzhůru na chvíli zastavila – byl poslán do druholigového Stoke City –, nyní ale už dlouhonohý útočník zase střílí góly za slavný skotský Glasgow Rangers. V tamní nejvyšší soutěži jich dal v této sezoně deset, v Evropské lize tři.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč hráčští agenti hledají talenty v Africe?

Co hráče z Afriky překvapuje v Česku?

Jak se fotbalová globalizace projevila v jihomoravském Vyškově?