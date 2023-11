Čeští fotbalisté byli pro losování mistrovství Evropy ve fotbale zařazeni do třetího výkonnostního koše. Pravda, je úlevné, že v nějakém koši vůbec jsou. Až do posledního kvalifikačního zápasu mohli zůstat úplně mimo. Ale ukazuje to, že jsme v...

Glosa Petra Honzejka